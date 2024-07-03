NVIDIA Holoscan SDK v.2.1.0
Struct Documentation

template<typename typeT>
struct codec<std::vector<std::vector<typeT>>>

Public Static Functions

static inline expected<size_t, RuntimeError> serialize(const std::vector<std::vector<typeT>> &value, Endpoint *endpoint)

static inline expected<std::vector<std::vector<typeT>>, RuntimeError> deserialize(Endpoint *endpoint)
