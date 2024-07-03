NVIDIA Holoscan SDK v.2.1.0
Struct cudaDeviceProp

Struct Documentation

struct cudaDeviceProp

Public Members

char name[256]

cudaUUID_t uuid

char luid[8]

unsigned int luidDeviceNodeMask

size_t totalGlobalMem

size_t sharedMemPerBlock

int regsPerBlock

int warpSize

size_t memPitch

int maxThreadsPerBlock

int maxThreadsDim[3]

int maxGridSize[3]

int clockRate

size_t totalConstMem

int major

int minor

size_t textureAlignment

size_t texturePitchAlignment

int deviceOverlap

int multiProcessorCount

int kernelExecTimeoutEnabled

int integrated

int canMapHostMemory

int computeMode

int maxTexture1D

int maxTexture1DMipmap

int maxTexture1DLinear

int maxTexture2D[2]

int maxTexture2DMipmap[2]

int maxTexture2DLinear[3]

int maxTexture2DGather[2]

int maxTexture3D[3]

int maxTexture3DAlt[3]

int maxTextureCubemap

int maxTexture1DLayered[2]

int maxTexture2DLayered[3]

int maxTextureCubemapLayered[2]

int maxSurface1D

int maxSurface2D[2]

int maxSurface3D[3]

int maxSurface1DLayered[2]

int maxSurface2DLayered[3]

int maxSurfaceCubemap

int maxSurfaceCubemapLayered[2]

size_t surfaceAlignment

int concurrentKernels

int ECCEnabled

int pciBusID

int pciDeviceID

int pciDomainID

int tccDriver

int asyncEngineCount

int unifiedAddressing

int memoryClockRate

int memoryBusWidth

int l2CacheSize

int persistingL2CacheMaxSize

int maxThreadsPerMultiProcessor

int streamPrioritiesSupported

int globalL1CacheSupported

int localL1CacheSupported

size_t sharedMemPerMultiprocessor

int regsPerMultiprocessor

int managedMemory

int isMultiGpuBoard

int multiGpuBoardGroupID

int hostNativeAtomicSupported

int singleToDoublePrecisionPerfRatio

int pageableMemoryAccess

int concurrentManagedAccess

int computePreemptionSupported

int canUseHostPointerForRegisteredMem

int cooperativeLaunch

int cooperativeMultiDeviceLaunch

size_t sharedMemPerBlockOptin

int pageableMemoryAccessUsesHostPageTables

int directManagedMemAccessFromHost

int maxBlocksPerMultiProcessor

int accessPolicyMaxWindowSize

size_t reservedSharedMemPerBlock
