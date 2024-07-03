Struct cudaDeviceProp
Defined in File cuda_runtime_wrapper.h
struct cudaDeviceProp
Public Members
- char name[256]
- cudaUUID_t uuid
- char luid[8]
- unsigned int luidDeviceNodeMask
- size_t totalGlobalMem
- int regsPerBlock
- int warpSize
- size_t memPitch
- int maxThreadsPerBlock
- int maxThreadsDim[3]
- int maxGridSize[3]
- int clockRate
- size_t totalConstMem
- int major
- int minor
- size_t textureAlignment
- size_t texturePitchAlignment
- int deviceOverlap
- int multiProcessorCount
- int kernelExecTimeoutEnabled
- int integrated
- int canMapHostMemory
- int computeMode
- int maxTexture1D
- int maxTexture1DMipmap
- int maxTexture1DLinear
- int maxTexture2D[2]
- int maxTexture2DMipmap[2]
- int maxTexture2DLinear[3]
- int maxTexture2DGather[2]
- int maxTexture3D[3]
- int maxTexture3DAlt[3]
- int maxTextureCubemap
- int maxTexture1DLayered[2]
- int maxTexture2DLayered[3]
- int maxTextureCubemapLayered[2]
- int maxSurface1D
- int maxSurface2D[2]
- int maxSurface3D[3]
- int maxSurface1DLayered[2]
- int maxSurface2DLayered[3]
- int maxSurfaceCubemap
- int maxSurfaceCubemapLayered[2]
- size_t surfaceAlignment
- int concurrentKernels
- int ECCEnabled
- int pciBusID
- int pciDeviceID
- int pciDomainID
- int tccDriver
- int asyncEngineCount
- int unifiedAddressing
- int memoryClockRate
- int memoryBusWidth
- int l2CacheSize
- int persistingL2CacheMaxSize
- int maxThreadsPerMultiProcessor
- int streamPrioritiesSupported
- int globalL1CacheSupported
- int localL1CacheSupported
- int regsPerMultiprocessor
- int managedMemory
- int isMultiGpuBoard
- int multiGpuBoardGroupID
- int hostNativeAtomicSupported
- int singleToDoublePrecisionPerfRatio
- int pageableMemoryAccess
- int concurrentManagedAccess
- int computePreemptionSupported
- int canUseHostPointerForRegisteredMem
- int cooperativeLaunch
- int cooperativeMultiDeviceLaunch
- int pageableMemoryAccessUsesHostPageTables
- int directManagedMemAccessFromHost
- int maxBlocksPerMultiProcessor
- int accessPolicyMaxWindowSize
