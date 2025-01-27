Function holoscan::viz::SetMouseButtonCallback
Defined in File holoviz.hpp
void holoscan::viz::SetMouseButtonCallback(void *user_pointer, MouseButtonCallbackFunction callback)
Set the mouse button callback. The callback function is called when a mouse button is pressed or released.
- Parameters
user_pointer – user pointer value to be passed to the callback
callback – the new mouse button callback or nullptr to remove the current callback
