Namespace holoscan
The code is partially copied from modules/holoinfer/src/include/holoinfer_buffer.hpp When time comes, we will merge these two implementations, so that not only holoinfer, but also any other Holoscan SDK components can use these classes.
Template Struct _type_info< Parameter< std::array< T, N > > >
Template Struct _type_info< Parameter< std::shared_ptr< T > > >
Template Struct _type_info< Parameter< std::vector< std::vector< T > > > >
Template Struct _type_info< std::vector< std::shared_ptr< T > > >
Template Struct _type_info< std::vector< std::vector< std::shared_ptr< T > > > >
Template Struct _type_info< std::vector< std::vector< T > > >
Template Struct base_type< T, typename std::enable_if_t< std::is_base_of_v< Condition, std::decay_t< T > > > >
Template Struct base_type< T, typename std::enable_if_t< std::is_base_of_v< Resource, std::decay_t< T > > > >
Template Struct codec< std::unordered_map< KeyType, ValueType > >
Template Struct codec< std::vector< ops::HolovizOp::InputSpec > >
Template Struct codec< std::vector< ops::HolovizOp::InputSpec::View > >
Template Struct codec< std::vector< ops::InferenceOp::ActivationSpec > >
Template Struct codec< std::vector< std::vector< typeT > > >
Template Struct condition_default_name< AsynchronousCondition >
Template Struct condition_default_name< CudaBufferAvailableCondition >
Template Struct condition_default_name< CudaEventCondition >
Template Struct condition_default_name< CudaStreamCondition >
Template Struct condition_default_name< DownstreamMessageAffordableCondition >
Template Struct condition_default_name< ExpiringMessageAvailableCondition >
Template Struct condition_default_name< MemoryAvailableCondition >
Template Struct condition_default_name< MessageAvailableCondition >
Template Struct condition_default_name< MultiMessageAvailableCondition >
Template Struct condition_default_name< MultiMessageAvailableTimeoutCondition >
Struct GreedyFragmentAllocationStrategy::AvailableSystemResourceComparator
Struct GreedyFragmentAllocationStrategy::SystemResourceRequirementComparator
Template Struct operator_default_name< ops::BayerDemosaicOp >
Template Struct operator_default_name< ops::DataTypeRxTestOp >
Template Struct operator_default_name< ops::DataTypeTxTestOp >
Template Struct operator_default_name< ops::FormatConverterOp >
Template Struct operator_default_name< ops::InferenceProcessorOp >
Template Struct operator_default_name< ops::PingTensorRxOp >
Template Struct operator_default_name< ops::PingTensorTxOp >
Template Struct operator_default_name< ops::SegmentationPostprocessorOp >
Template Struct operator_default_name< ops::V4L2VideoCaptureOp >
Template Struct operator_default_name< ops::VideoStreamRecorderOp >
Template Struct operator_default_name< ops::VideoStreamReplayerOp >
Template Struct resource_default_name< AsyncBufferReceiver >
Template Struct resource_default_name< AsyncBufferTransmitter >
Template Struct resource_default_name< CudaGreenContextPool >
Template Struct resource_default_name< data_loggers::AsyncConsoleLogger >
Template Struct resource_default_name< data_loggers::BasicConsoleLogger >
Template Struct resource_default_name< data_loggers::GXFConsoleLogger >
Template Struct resource_default_name< data_loggers::SimpleTextSerializer >
Template Struct resource_default_name< DoubleBufferReceiver >
Template Struct resource_default_name< DoubleBufferTransmitter >
Template Struct resource_default_name< OrConditionCombiner >
Template Struct resource_default_name< SerializationBuffer >
Template Struct resource_default_name< StdComponentSerializer >
Template Struct resource_default_name< StdEntitySerializer >
Template Struct resource_default_name< StreamOrderedAllocator >
Template Struct resource_default_name< UcxComponentSerializer >
Template Struct resource_default_name< UcxEntitySerializer >
Template Struct resource_default_name< UcxHoloscanComponentSerializer >
Template Struct resource_default_name< UcxSerializationBuffer >
Template Struct scheduler_default_name< EventBasedScheduler >
Template Struct scheduler_default_name< MultiThreadScheduler >
Template Function holoscan::convert_float_to_integer_with_check
Template Function holoscan::convert_signed_integer_with_check
Template Function holoscan::convert_unsigned_integer_with_check
Template Function holoscan::forward_error(const expected<T, E>&)
Template Function holoscan::interpolate(K, const SO2<K>&, const SO2<K>&)
Template Function holoscan::interpolate(K, const SO3<K>&, const SO3<K>&)
Template Function holoscan::interpolate(K, const Pose2<K>&, const Pose2<K>&)
Template Function holoscan::interpolate(K, const Pose3<K>&, const Pose3<K>&)
Template Function holoscan::is_pose_almost_identity(const Pose2<K>&)
Template Function holoscan::is_pose_almost_identity(const Pose3<K>&)
Template Function holoscan::operator-(const Quaternion<K>&, const Quaternion<K>&)
Template Function holoscan::slerp_interpolate(K, const Pose2<K>&, const Pose2<K>&)
Template Function holoscan::slerp_interpolate(K, const Pose3<K>&, const Pose3<K>&)