Variable holoscan::inference::kHoloInferDataTypeMap
Defined in File holoinfer_utils.hpp
static const std::map<std::string, holoinfer_datatype> holoscan::inference::kHoloInferDataTypeMap = {{"kFloat32", holoinfer_datatype::h_Float32}, {"kInt32", holoinfer_datatype::h_Int32}, {"kInt8", holoinfer_datatype::h_Int8}, {"kUInt8", holoinfer_datatype::h_UInt8}, {"kInt64", holoinfer_datatype::h_Int64}, {"kFloat16", holoinfer_datatype::h_Float16}}
