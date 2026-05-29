Holoscan SDK v4.2.0
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Class AsyncDataLoggerBackend

Inheritance Relationships

Derived Type

Class Documentation

class AsyncDataLoggerBackend

Backend interface for dual-queue async logger.

Subclassed by holoscan::data_loggers::AsyncConsoleBackend

Public Functions

AsyncDataLoggerBackend() = default
virtual ~AsyncDataLoggerBackend() = default
virtual bool initialize() = 0
virtual void shutdown() = 0
virtual bool process_data_entry(const DataEntry &entry) = 0
virtual bool process_large_data_entry(const DataEntry &entry) = 0
inline virtual std::string get_statistics() const
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© Copyright 2022-2026, NVIDIA. Last updated on May 29, 2026
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