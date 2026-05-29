Holoscan SDK v4.2.0
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Template Struct condition_default_name< ExpiringMessageAvailableCondition >

Struct Documentation

template<>
struct condition_default_name<ExpiringMessageAvailableCondition>

Public Static Attributes

static constexpr const char *value = "expiring_message_available_condition"
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© Copyright 2022-2026, NVIDIA. Last updated on May 29, 2026
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