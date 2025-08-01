NVIDIA Holoscan SDK v3.5.0
Class AsyncDataLoggerBackend

Inheritance Relationships

Derived Type

Class Documentation

class AsyncDataLoggerBackend

Backend interface for dual-queue async logger.

Subclassed by holoscan::data_loggers::AsyncConsoleBackend

Public Functions

AsyncDataLoggerBackend() = default
virtual ~AsyncDataLoggerBackend() = default
virtual bool initialize() = 0
virtual void shutdown() = 0
virtual bool process_data_entry(const DataEntry &entry) = 0
virtual bool process_large_data_entry(const DataEntry &entry) = 0
inline virtual std::string get_statistics() const
