Class CudaAllocator
Base Type
public holoscan::Allocator(Class Allocator)
Derived Types
public holoscan::RMMAllocator(Class RMMAllocator)
public holoscan::StreamOrderedAllocator(Class StreamOrderedAllocator)
-
class CudaAllocator : public holoscan::Allocator
Base class for all CUDA allocators.
CudaAllocators are allocators for CUDA memory that also support asynchronous allocation.
Subclassed by holoscan::RMMAllocator, holoscan::StreamOrderedAllocator
Public Functions
-
template<typename ArgT, typename ...ArgsT, typename = std::enable_if_t<!std::is_base_of_v<::holoscan::Resource, std::decay_t<ArgT>> && (std::is_same_v<::holoscan::Arg, std::decay_t<ArgT>> || std::is_same_v<::holoscan::ArgList, std::decay_t<ArgT>>)>>
inline explicit CudaAllocator(ArgT &&arg, ArgsT&&... args)
-
CudaAllocator() = default
-
CudaAllocator(const std::string &name, nvidia::gxf::CudaAllocator *component)
-
inline virtual const char *gxf_typename() const override
-
nvidia::byte *allocate_async(uint64_t size, cudaStream_t stream)
-
void free_async(byte *pointer, cudaStream_t stream)
-
size_t pool_size(MemoryStorageType type) const
-
nvidia::gxf::CudaAllocator *get() const
- template<typename ArgT, typename ...ArgsT, typename = std::enable_if_t<!std::is_base_of_v<::holoscan::Resource, std::decay_t<ArgT>> && (std::is_same_v<::holoscan::Arg, std::decay_t<ArgT>> || std::is_same_v<::holoscan::ArgList, std::decay_t<ArgT>>)>>
