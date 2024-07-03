NVIDIA Holoscan SDK v.2.1.0
NVIDIA Docs Hub Homepage  NVIDIA Holoscan  NVIDIA Holoscan SDK v.2.1.0  Class GXFScheduler

Class GXFScheduler

Inheritance Relationships

Base Types

Derived Types

Class Documentation

class GXFScheduler : public holoscan::Scheduler, public holoscan::gxf::GXFComponent

Subclassed by holoscan::EventBasedScheduler, holoscan::GreedyScheduler, holoscan::MultiThreadScheduler

Public Functions

template<typename ArgT, typename ...ArgsT, typename = std::enable_if_t<!std::is_base_of_v<::holoscan::Scheduler, std::decay_t<ArgT>> && (std::is_same_v<::holoscan::Arg, std::decay_t<ArgT>> || std::is_same_v<::holoscan::ArgList, std::decay_t<ArgT>>)>>
inline GXFScheduler(ArgT &&arg, ArgsT&&... args)
GXFScheduler() = default
virtual std::shared_ptr<Clock> clock() = 0

Get the Clock used by the scheduler.

Returns
virtual const char *gxf_typename() const = 0

Get the type name of the GXF scheduler.

The returned string is the type name of the GXF scheduler and is used to create the GXF scheduler.

Example: “nvidia::holoscan::GreedyScheduler”

Returns
virtual nvidia::gxf::Clock *gxf_clock()

Get the GXF Clock pointer.

Returns

Protected Functions

virtual void set_parameters() override
virtual void reset_graph_entities() override

Friends

friend class holoscan::Fragment
Previous Class GXFResource
Next Class GXFWrapper
© Copyright 2022-2024, NVIDIA. Last updated on Jul 3, 2024
content here