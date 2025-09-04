Class AppDriverClient
Defined in File client.hpp
-
class AppDriverClient
-
Public Functions
-
bool fragment_allocation(const std::string &worker_ip, const std::string &worker_port, const std::vector<FragmentNodeType> &target_fragments, const CPUInfo &cpuinfo, const std::vector<GPUInfo> &gpuinfo)
-
bool worker_execution_finished(const std::string &worker_ip, const std::string &worker_port, AppWorkerTerminationCode code)
-
bool initiate_shutdown(const std::string &fragment_name)
- bool fragment_allocation(const std::string &worker_ip, const std::string &worker_port, const std::vector<FragmentNodeType> &target_fragments, const CPUInfo &cpuinfo, const std::vector<GPUInfo> &gpuinfo)
Previous Class DFFTCollector
Next Class AppDriverServer