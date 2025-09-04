Class GXFSystemResourceBase

Base class to be used with Resource types that inherit from nvidia::gxf::ResourceBase.

Resource components that can be registered with GXF’s Registrar::resource should inherit from this class. Any other resource components should just use GXFResource directly.

Subclassed by holoscan::GPUDevice, holoscan::ThreadPool

Public Functions

template < typename ArgT , typename ... ArgsT , typename = std :: enable_if_t < ! std :: is_base_of_v < :: holoscan :: Resource , std :: decay_t < ArgT > > && ( std :: is_same_v < :: holoscan :: Arg , std :: decay_t < ArgT > > || std :: is_same_v < :: holoscan :: ArgList , std :: decay_t < ArgT > > ) > >

inline explicit GXFSystemResourceBase ( ArgT & & arg , ArgsT & & ... args )



GXFSystemResourceBase ( ) = default



GXFSystemResourceBase ( const std :: string & name , nvidia :: gxf :: ResourceBase * component )

