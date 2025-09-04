Template Struct convert< holoscan::AsyncQueuePolicy >
Defined in File async_data_logger.hpp
-
template<>
struct convert<holoscan::AsyncQueuePolicy>
-
Public Static Functions
-
static inline Node encode(const holoscan::AsyncQueuePolicy &rhs)
-
static inline bool decode(const Node &node, holoscan::AsyncQueuePolicy &rhs)
- static inline Node encode(const holoscan::AsyncQueuePolicy &rhs)
Previous Template Struct hash< pair< A, B > >
Next Template Struct convert< holoscan::ops::HolovizOp::ColorSpace >