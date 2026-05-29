Function PROF_DEFINE_EVENT(event_emit, “emit”, 0x00, 0x99, 0xFF)
Defined in File io_context.hpp
Warning
doxygenfunction: Unable to resolve function “PROF_DEFINE_EVENT” with arguments “(event_emit, “emit”, 0x00, 0x99, 0xFF)”. Could not parse arguments. Parsing eror is Invalid C++ declaration: Expected identifier in nested name. [error at 13] (event_emit, “emit”, 0x00, 0x99, 0xFF) ————-^
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