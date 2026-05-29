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Holoscan SDK v4.2.0
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NVIDIA Holoscan
Holoscan SDK v4.2.0
Typedef holoscan::base_type_t
Typedef holoscan::base_type_t
Defined in
File type_traits.hpp
Typedef Documentation
template
<
typename
T
>
using
holoscan
::
base_type_t
=
typename
base_type
<
T
>
::
type
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© Copyright 2022-2026, NVIDIA.
Last updated on May 29, 2026
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