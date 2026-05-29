Holoscan SDK v4.2.0
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Variable holoscan::resource_default_name_v

Variable Documentation

template<typename ResourceT>
constexpr const char *holoscan::resource_default_name_v = resource_default_name<ResourceT>::value

Helper template variable for easier access to resource default names (C++17).

Usage: resource_default_name_v<UnboundedAllocator> returns “unbounded_allocator”

Template Parameters

ResourceT – The resource type.

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