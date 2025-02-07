Class AppWorker
Defined in File app_worker.hpp
-
class AppWorker
-
Public Types
-
enum class WorkerMessageCode
Values:
-
enumerator kExecuteFragments
-
enumerator kNotifyWorkerExecutionFinished
-
enumerator kTerminateWorker
- enumerator kExecuteFragments
Public Functions
-
explicit AppWorker(Application *app)
-
virtual ~AppWorker()
-
CLIOptions *options()
-
std::vector<FragmentNodeType> &target_fragments()
-
FragmentGraph &fragment_graph()
-
service::AppWorkerServer *server(std::unique_ptr<service::AppWorkerServer> &&server)
-
service::AppWorkerServer *server()
-
bool terminate_scheduled_fragments()
-
void submit_message(WorkerMessage &&message)
-
void process_message_queue()
Friends
- friend class service::AppWorkerServer
-
struct WorkerMessage
-
Public Members
-
WorkerMessageCode code
-
std::any data
- WorkerMessageCode code
- enum class WorkerMessageCode
Previous Class Application
Next Class Arg