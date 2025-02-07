NVIDIA Holoscan SDK ltsb-2.0
Class CountCondition

Inheritance Relationships

Base Type

Class Documentation

class CountCondition : public holoscan::gxf::GXFCondition

Public Functions

template<typename ArgT, typename ...ArgsT, typename = std::enable_if_t<!std::is_base_of_v<Condition, std::decay_t<ArgT>> && (std::is_same_v<Arg, std::decay_t<ArgT>> || std::is_same_v<ArgList, std::decay_t<ArgT>>)>>
inline CountCondition(ArgT &&arg, ArgsT&&... args)
CountCondition() = default
inline explicit CountCondition(int64_t count)
inline virtual const char *gxf_typename() const override
inline void count(int64_t count)
inline int64_t count()
virtual void setup(ComponentSpec &spec) override

Define the condition specification.

Parameters

spec – The reference to the component specification.

