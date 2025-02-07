NVIDIA Holoscan SDK ltsb-2.0
Inheritance Relationships

Base Type

  • public nvidia::gxf::Codelet

Class Documentation

class GXFWrapper : public nvidia::gxf::Codelet

Class to wrap an Operator into a GXF Codelet.

Public Functions

virtual ~GXFWrapper() = default
gxf_result_t initialize() override
gxf_result_t deinitialize() override
gxf_result_t registerInterface(nvidia::gxf::Registrar *registrar) override
gxf_result_t start() override
gxf_result_t tick() override
gxf_result_t stop() override
inline void set_operator(Operator *op)

Set the Operator object to be wrapped.

Parameters

op – The pointer to the Operator object.

