class AppDriverClient

Public Functions

AppDriverClient(const std::string &driver_address, std::shared_ptr<grpc::Channel> channel)
bool fragment_allocation(const std::string &worker_ip, const std::string &worker_port, const std::vector<FragmentNodeType> &target_fragments, const CPUInfo &cpuinfo, const std::vector<GPUInfo> &gpuinfo)
bool worker_execution_finished(const std::string &worker_ip, const std::string &worker_port, AppWorkerTerminationCode code)
