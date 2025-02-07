Class Transmitter

::

::

:

Base transmitter class.

Transmitters are used by output ports to emit messages.

Subclassed by holoscan::DoubleBufferTransmitter, holoscan::UcxTransmitter

Public Functions

template < typename ArgT , typename ... ArgsT , typename = std :: enable_if_t < ! std :: is_base_of_v < Resource , std :: decay_t < ArgT > > && ( std :: is_same_v < Arg , std :: decay_t < ArgT > > || std :: is_same_v < ArgList , std :: decay_t < ArgT > > ) > >

inline Transmitter ( ArgT & & arg , ArgsT & & ... args )



Transmitter ( ) = default



Transmitter ( const std :: string & name , nvidia :: gxf :: Transmitter * component )

