Class Health::StubInterface

Nested Relationships

This class is a nested type of Class Health.

Nested Types

Inheritance Relationships

Derived Type

Class Documentation

class StubInterface

Subclassed by grpc::health::v1::Health::Stub

Public Types

typedef class async_interface experimental_async_interface

Public Functions

inline virtual ~StubInterface()
virtual ::grpc::Status Check(::grpc::ClientContext *context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest &request, ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse *response) = 0
inline std::unique_ptr<::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface<::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>> AsyncCheck(::grpc::ClientContext *context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest &request, ::grpc::CompletionQueue *cq)
inline std::unique_ptr<::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface<::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>> PrepareAsyncCheck(::grpc::ClientContext *context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest &request, ::grpc::CompletionQueue *cq)
inline std::unique_ptr<::grpc::ClientReaderInterface<::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>> Watch(::grpc::ClientContext *context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest &request)
inline std::unique_ptr<::grpc::ClientAsyncReaderInterface<::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>> AsyncWatch(::grpc::ClientContext *context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest &request, ::grpc::CompletionQueue *cq, void *tag)
inline std::unique_ptr<::grpc::ClientAsyncReaderInterface<::grpc::health::v1::HealthCheckResponse>> PrepareAsyncWatch(::grpc::ClientContext *context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest &request, ::grpc::CompletionQueue *cq)
inline virtual class async_interface *async()
inline class async_interface *experimental_async()

class async_interface

Subclassed by grpc::health::v1::Health::Stub::async

Public Functions

inline virtual ~async_interface()
virtual void Check(::grpc::ClientContext *context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest *request, ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse *response, std::function<void(::grpc::Status)>) = 0
virtual void Check(::grpc::ClientContext *context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest *request, ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse *response, ::grpc::ClientUnaryReactor *reactor) = 0
virtual void Watch(::grpc::ClientContext *context, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest *request, ::grpc::ClientReadReactor<::grpc::health::v1::HealthCheckResponse> *reactor) = 0
