Template Class Health::WithStreamedUnaryMethod_Check
Defined in File health_checking.grpc.pb.h
This class is a nested type of Class Health.
Base Type
public BaseClass
template<class BaseClass>
class WithStreamedUnaryMethod_Check : public BaseClass
Public Functions
inline WithStreamedUnaryMethod_Check()
inline ~WithStreamedUnaryMethod_Check() override
inline ::grpc::Status Check(::grpc::ServerContext*, const ::grpc::health::v1::HealthCheckRequest*, ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse*) override
virtual ::grpc::Status StreamedCheck(::grpc::ServerContext *context, ::grpc::ServerUnaryStreamer<::grpc::health::v1::HealthCheckRequest, ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse> *server_unary_streamer) = 0
