Class HealthCheckResponse

Nested Relationships

Nested Types

Inheritance Relationships

Base Type

  • public PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message

Class Documentation

class HealthCheckResponse : public PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message

Public Types

enum [anonymous]

Values:

enumerator kStatusFieldNumber
typedef HealthCheckResponse_ServingStatus ServingStatus

Public Functions

inline HealthCheckResponse()
~HealthCheckResponse() override
explicit PROTOBUF_CONSTEXPR HealthCheckResponse(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ConstantInitialized)
HealthCheckResponse(const HealthCheckResponse &from)
inline HealthCheckResponse(HealthCheckResponse &&from) noexcept
inline HealthCheckResponse &operator=(const HealthCheckResponse &from)
inline HealthCheckResponse &operator=(HealthCheckResponse &&from) noexcept
inline void Swap(HealthCheckResponse *other)
inline void UnsafeArenaSwap(HealthCheckResponse *other)
inline HealthCheckResponse *New(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena *arena = nullptr) const final
void CopyFrom(const HealthCheckResponse &from)
inline void MergeFrom(const HealthCheckResponse &from)
PROTOBUF_ATTRIBUTE_REINITIALIZES void Clear () final
bool IsInitialized() const final
size_t ByteSizeLong() const final
const char *_InternalParse(const char *ptr, ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ParseContext *ctx) final
uint8_t *_InternalSerialize(uint8_t *target, ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::io::EpsCopyOutputStream *stream) const final
inline int GetCachedSize() const final
const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message::ClassData *GetClassData() const final
::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Metadata GetMetadata() const final
inline void clear_status()
inline ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse_ServingStatus status() const
inline void set_status(::grpc::health::v1::HealthCheckResponse_ServingStatus value)

Public Members

Impl_ _impl_

Public Static Functions

static inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Descriptor *descriptor()
static inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Descriptor *GetDescriptor()
static inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Reflection *GetReflection()
static inline const HealthCheckResponse &default_instance()
static inline const HealthCheckResponse *internal_default_instance()
static inline bool ServingStatus_IsValid(int value)
static inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::EnumDescriptor *ServingStatus_descriptor()
template<typename T>
static inline const std::string &ServingStatus_Name(T enum_t_value)
static inline bool ServingStatus_Parse(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::ConstStringParam name, ServingStatus *value)

Public Static Attributes

static constexpr int kIndexInFileMessages = 1
static const ClassData _class_data_ = {::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message::CopyWithSourceCheck, HealthCheckResponse::MergeImpl}
static constexpr ServingStatus UNKNOWN = HealthCheckResponse_ServingStatus_UNKNOWN
static constexpr ServingStatus SERVING = HealthCheckResponse_ServingStatus_SERVING
static constexpr ServingStatus NOT_SERVING = HealthCheckResponse_ServingStatus_NOT_SERVING
static constexpr ServingStatus SERVICE_UNKNOWN = HealthCheckResponse_ServingStatus_SERVICE_UNKNOWN
static constexpr ServingStatus ServingStatus_MIN = HealthCheckResponse_ServingStatus_ServingStatus_MIN
static constexpr ServingStatus ServingStatus_MAX = HealthCheckResponse_ServingStatus_ServingStatus_MAX
static constexpr int ServingStatus_ARRAYSIZE = HealthCheckResponse_ServingStatus_ServingStatus_ARRAYSIZE

Protected Functions

explicit HealthCheckResponse(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena *arena, bool is_message_owned = false)

Friends

friend class ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::AnyMetadata
friend class ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena::InternalHelper
friend struct ::TableStruct_health_5fchecking_2eproto
inline friend void swap(HealthCheckResponse &a, HealthCheckResponse &b)

class _Internal
