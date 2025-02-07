Class HealthCheckResponse
Defined in File health_checking.pb.h
Base Type
public PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message
-
class HealthCheckResponse : public PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message
-
Public Types
-
enum [anonymous]
Values:
-
enumerator kStatusFieldNumber
- enumerator kStatusFieldNumber
-
typedef HealthCheckResponse_ServingStatus ServingStatus
Public Functions
-
inline HealthCheckResponse()
-
~HealthCheckResponse() override
-
explicit PROTOBUF_CONSTEXPR HealthCheckResponse(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ConstantInitialized)
-
HealthCheckResponse(const HealthCheckResponse &from)
-
inline HealthCheckResponse(HealthCheckResponse &&from) noexcept
-
inline HealthCheckResponse &operator=(const HealthCheckResponse &from)
-
inline HealthCheckResponse &operator=(HealthCheckResponse &&from) noexcept
-
inline void Swap(HealthCheckResponse *other)
-
inline void UnsafeArenaSwap(HealthCheckResponse *other)
-
inline HealthCheckResponse *New(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena *arena = nullptr) const final
-
void CopyFrom(const HealthCheckResponse &from)
-
inline void MergeFrom(const HealthCheckResponse &from)
- PROTOBUF_ATTRIBUTE_REINITIALIZES void Clear () final
-
bool IsInitialized() const final
-
size_t ByteSizeLong() const final
-
const char *_InternalParse(const char *ptr, ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ParseContext *ctx) final
-
uint8_t *_InternalSerialize(uint8_t *target, ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::io::EpsCopyOutputStream *stream) const final
-
inline int GetCachedSize() const final
-
const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message::ClassData *GetClassData() const final
-
::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Metadata GetMetadata() const final
-
inline void clear_status()
-
inline ::grpc::health::v1::HealthCheckResponse_ServingStatus status() const
-
inline void set_status(::grpc::health::v1::HealthCheckResponse_ServingStatus value)
Public Members
-
Impl_ _impl_
Public Static Functions
-
static inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Descriptor *descriptor()
-
static inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Descriptor *GetDescriptor()
-
static inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Reflection *GetReflection()
-
static inline const HealthCheckResponse &default_instance()
-
static inline const HealthCheckResponse *internal_default_instance()
-
static inline bool ServingStatus_IsValid(int value)
-
static inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::EnumDescriptor *ServingStatus_descriptor()
-
template<typename T>
static inline const std::string &ServingStatus_Name(T enum_t_value)
-
static inline bool ServingStatus_Parse(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::ConstStringParam name, ServingStatus *value)
Public Static Attributes
-
static constexpr int kIndexInFileMessages = 1
-
static const ClassData _class_data_ = {::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message::CopyWithSourceCheck, HealthCheckResponse::MergeImpl}
-
static constexpr ServingStatus UNKNOWN = HealthCheckResponse_ServingStatus_UNKNOWN
-
static constexpr ServingStatus SERVING = HealthCheckResponse_ServingStatus_SERVING
-
static constexpr ServingStatus NOT_SERVING = HealthCheckResponse_ServingStatus_NOT_SERVING
-
static constexpr ServingStatus SERVICE_UNKNOWN = HealthCheckResponse_ServingStatus_SERVICE_UNKNOWN
-
static constexpr ServingStatus ServingStatus_MIN = HealthCheckResponse_ServingStatus_ServingStatus_MIN
-
static constexpr ServingStatus ServingStatus_MAX = HealthCheckResponse_ServingStatus_ServingStatus_MAX
-
static constexpr int ServingStatus_ARRAYSIZE = HealthCheckResponse_ServingStatus_ServingStatus_ARRAYSIZE
Protected Functions
-
explicit HealthCheckResponse(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena *arena, bool is_message_owned = false)
Friends
- friend class ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::AnyMetadata
- friend class ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena::InternalHelper
- friend struct ::TableStruct_health_5fchecking_2eproto
-
inline friend void swap(HealthCheckResponse &a, HealthCheckResponse &b)
-
class _Internal
- enum [anonymous]