Class AppWorker

Nested Relationships

Nested Types

Class Documentation

class AppWorker

Public Types

enum class WorkerMessageCode

Values:

enumerator kExecuteFragments
enumerator kNotifyWorkerExecutionFinished
enumerator kTerminateWorker

Public Functions

explicit AppWorker(Application *app)
virtual ~AppWorker()
CLIOptions *options()
std::vector<FragmentNodeType> &target_fragments()
FragmentGraph &fragment_graph()
service::AppWorkerServer *server(std::unique_ptr<service::AppWorkerServer> &&server)
service::AppWorkerServer *server()
bool execute_fragments(std::unordered_map<std::string, std::vector<std::shared_ptr<holoscan::ConnectionItem>>> &name_connection_list_map)
bool terminate_scheduled_fragments()
void submit_message(WorkerMessage &&message)
void process_message_queue()

Friends

friend class service::AppWorkerServer

struct WorkerMessage

Public Members

WorkerMessageCode code
std::any data
