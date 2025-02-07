Topics
NVIDIA Holoscan SDK ltsb-2.0
NVIDIA Holoscan
NVIDIA Holoscan SDK ltsb-2.0
Class Logger
Class Logger
Defined in
File utils.hpp
Inheritance Relationships
Base Type
public nvinfer1::ILogger
Class Documentation
class
Logger
:
public
nvinfer1
::
ILogger
Class to extend TensorRT logger.
content here