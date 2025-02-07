NVIDIA Holoscan SDK ltsb-2.0
Inheritance Relationships

Base Type

  • public nvinfer1::ILogger

Class Documentation

class Logger : public nvinfer1::ILogger

Class to extend TensorRT logger.

