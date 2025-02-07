Class Params
Defined in File infer_param.hpp
-
class Params
-
Public Functions
-
Params()
-
Params(const std::string&, const std::string&, bool)
-
const std::string get_model_path() const
-
const std::string get_instance_name() const
-
const std::vector<std::string> get_input_tensor_names() const
-
const std::vector<std::string> get_output_tensor_names() const
-
bool get_cuda_flag() const
-
int get_device_id() const
-
void set_model_path(const std::string&)
-
void set_device_id(int)
-
void set_instance_name(const std::string&)
-
void set_cuda_flag(bool)
-
void set_tensor_names(const std::vector<std::string>&, bool)
