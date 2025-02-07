NVIDIA Holoscan SDK ltsb-2.0
Class TransformBase

Inheritance Relationships

Derived Type

Class Documentation

class TransformBase

Base Transform Class.

Subclassed by holoscan::inference::GenerateBoxes

Public Functions

inline virtual InferStatus execute(const std::map<std::string, void*> &indata, const std::map<std::string, std::vector<int>> &indim, DataMap &processed_data, DimType &processed_dims)

Does the transform execution.

Parameters

  • indataMap with key as tensor name and value as raw data buffer

  • indimMap with key as tensor name and value as dimension of the input tensor

  • processed_data – Output data map, that will be populated

  • processed_dims – Dimension of the output tensor, is populated during the processing

Returns

InferStatus

inline virtual InferStatus initialize(const std::vector<std::string> &input_tensors)
