Class AppDriverService::Service
Defined in File app_driver.grpc.pb.h
This class is a nested type of Class AppDriverService.
Base Type
public grpc::Service
Derived Type
public holoscan::service::AppDriverServiceImpl(Class AppDriverServiceImpl)
class Service : public grpc::Service
Subclassed by holoscan::service::AppDriverServiceImpl
Public Functions
Service()
virtual ~Service()
::grpc::Status AllocateFragments(::grpc::ServerContext *context, const ::holoscan::service::FragmentAllocationRequest *request, ::holoscan::service::FragmentAllocationResponse *response)
::grpc::Status ReportWorkerExecutionFinished(::grpc::ServerContext *context, const ::holoscan::service::WorkerExecutionFinishedRequest *request, ::holoscan::service::WorkerExecutionFinishedResponse *response)
