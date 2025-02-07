Class AppDriverService::StubInterface

NVIDIA Holoscan SDK ltsb-2.0
Nested Relationships

This class is a nested type of Class AppDriverService.

Nested Types

Inheritance Relationships

Derived Type

Class Documentation

class StubInterface

Subclassed by holoscan::service::AppDriverService::Stub

Public Types

typedef class async_interface experimental_async_interface

Public Functions

inline virtual ~StubInterface()
virtual ::grpc::Status AllocateFragments(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::FragmentAllocationRequest &request, ::holoscan::service::FragmentAllocationResponse *response) = 0
inline std::unique_ptr<::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface<::holoscan::service::FragmentAllocationResponse>> AsyncAllocateFragments(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::FragmentAllocationRequest &request, ::grpc::CompletionQueue *cq)
inline std::unique_ptr<::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface<::holoscan::service::FragmentAllocationResponse>> PrepareAsyncAllocateFragments(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::FragmentAllocationRequest &request, ::grpc::CompletionQueue *cq)
virtual ::grpc::Status ReportWorkerExecutionFinished(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::WorkerExecutionFinishedRequest &request, ::holoscan::service::WorkerExecutionFinishedResponse *response) = 0
inline std::unique_ptr<::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface<::holoscan::service::WorkerExecutionFinishedResponse>> AsyncReportWorkerExecutionFinished(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::WorkerExecutionFinishedRequest &request, ::grpc::CompletionQueue *cq)
inline std::unique_ptr<::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface<::holoscan::service::WorkerExecutionFinishedResponse>> PrepareAsyncReportWorkerExecutionFinished(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::WorkerExecutionFinishedRequest &request, ::grpc::CompletionQueue *cq)
inline virtual class async_interface *async()
inline class async_interface *experimental_async()

class async_interface

Subclassed by holoscan::service::AppDriverService::Stub::async

Public Functions

inline virtual ~async_interface()
virtual void AllocateFragments(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::FragmentAllocationRequest *request, ::holoscan::service::FragmentAllocationResponse *response, std::function<void(::grpc::Status)>) = 0
virtual void AllocateFragments(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::FragmentAllocationRequest *request, ::holoscan::service::FragmentAllocationResponse *response, ::grpc::ClientUnaryReactor *reactor) = 0
virtual void ReportWorkerExecutionFinished(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::WorkerExecutionFinishedRequest *request, ::holoscan::service::WorkerExecutionFinishedResponse *response, std::function<void(::grpc::Status)>) = 0
virtual void ReportWorkerExecutionFinished(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::WorkerExecutionFinishedRequest *request, ::holoscan::service::WorkerExecutionFinishedResponse *response, ::grpc::ClientUnaryReactor *reactor) = 0
