NVIDIA Holoscan SDK ltsb-2.0
NVIDIA Docs Hub Homepage  NVIDIA Holoscan  NVIDIA Holoscan SDK ltsb-2.0  Class StubInterface::async_interface

Class StubInterface::async_interface

Nested Relationships

This class is a nested type of Class AppDriverService::StubInterface.

Inheritance Relationships

Derived Type

Class Documentation

class async_interface

Subclassed by holoscan::service::AppDriverService::Stub::async

Public Functions

inline virtual ~async_interface()
virtual void AllocateFragments(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::FragmentAllocationRequest *request, ::holoscan::service::FragmentAllocationResponse *response, std::function<void(::grpc::Status)>) = 0
virtual void AllocateFragments(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::FragmentAllocationRequest *request, ::holoscan::service::FragmentAllocationResponse *response, ::grpc::ClientUnaryReactor *reactor) = 0
virtual void ReportWorkerExecutionFinished(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::WorkerExecutionFinishedRequest *request, ::holoscan::service::WorkerExecutionFinishedResponse *response, std::function<void(::grpc::Status)>) = 0
virtual void ReportWorkerExecutionFinished(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::WorkerExecutionFinishedRequest *request, ::holoscan::service::WorkerExecutionFinishedResponse *response, ::grpc::ClientUnaryReactor *reactor) = 0
© Copyright 2022-2023, NVIDIA. Last updated on Feb 7, 2025
content here