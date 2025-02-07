Template Class AppDriverService::WithRawMethod_ReportWorkerExecutionFinished
Defined in File app_driver.grpc.pb.h
This class is a nested type of Class AppDriverService.
Base Type
public BaseClass
template<class BaseClass>
class WithRawMethod_ReportWorkerExecutionFinished : public BaseClass
Public Functions
inline WithRawMethod_ReportWorkerExecutionFinished()
inline ~WithRawMethod_ReportWorkerExecutionFinished() override
inline ::grpc::Status ReportWorkerExecutionFinished(::grpc::ServerContext*, const ::holoscan::service::WorkerExecutionFinishedRequest*, ::holoscan::service::WorkerExecutionFinishedResponse*) override
inline void RequestReportWorkerExecutionFinished(::grpc::ServerContext *context, ::grpc::ByteBuffer *request, ::grpc::ServerAsyncResponseWriter<::grpc::ByteBuffer> *response, ::grpc::CompletionQueue *new_call_cq, ::grpc::ServerCompletionQueue *notification_cq, void *tag)
