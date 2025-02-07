Class AppWorkerService
Defined in File app_worker.grpc.pb.h
Nested Types
Template Class AppWorkerService::WithAsyncMethod_ExecuteFragments
Template Class AppWorkerService::WithAsyncMethod_GetAvailablePorts
Template Class AppWorkerService::WithAsyncMethod_GetFragmentInfo
Template Class AppWorkerService::WithAsyncMethod_TerminateWorker
Template Class AppWorkerService::WithCallbackMethod_ExecuteFragments
Template Class AppWorkerService::WithCallbackMethod_GetAvailablePorts
Template Class AppWorkerService::WithCallbackMethod_GetFragmentInfo
Template Class AppWorkerService::WithCallbackMethod_TerminateWorker
Template Class AppWorkerService::WithGenericMethod_ExecuteFragments
Template Class AppWorkerService::WithGenericMethod_GetAvailablePorts
Template Class AppWorkerService::WithGenericMethod_GetFragmentInfo
Template Class AppWorkerService::WithGenericMethod_TerminateWorker
Template Class AppWorkerService::WithRawCallbackMethod_ExecuteFragments
Template Class AppWorkerService::WithRawCallbackMethod_GetAvailablePorts
Template Class AppWorkerService::WithRawCallbackMethod_GetFragmentInfo
Template Class AppWorkerService::WithRawCallbackMethod_TerminateWorker
Template Class AppWorkerService::WithRawMethod_ExecuteFragments
Template Class AppWorkerService::WithRawMethod_GetAvailablePorts
Template Class AppWorkerService::WithRawMethod_GetFragmentInfo
Template Class AppWorkerService::WithRawMethod_TerminateWorker
Template Class AppWorkerService::WithStreamedUnaryMethod_ExecuteFragments
Template Class AppWorkerService::WithStreamedUnaryMethod_GetAvailablePorts
Template Class AppWorkerService::WithStreamedUnaryMethod_GetFragmentInfo
Template Class AppWorkerService::WithStreamedUnaryMethod_TerminateWorker
class AppWorkerService
Public Types
typedef WithAsyncMethod_GetAvailablePorts<WithAsyncMethod_GetFragmentInfo<WithAsyncMethod_ExecuteFragments<WithAsyncMethod_TerminateWorker<Service>>>> AsyncService
typedef WithCallbackMethod_GetAvailablePorts<WithCallbackMethod_GetFragmentInfo<WithCallbackMethod_ExecuteFragments<WithCallbackMethod_TerminateWorker<Service>>>> CallbackService
typedef CallbackService ExperimentalCallbackService
typedef WithStreamedUnaryMethod_GetAvailablePorts<WithStreamedUnaryMethod_GetFragmentInfo<WithStreamedUnaryMethod_ExecuteFragments<WithStreamedUnaryMethod_TerminateWorker<Service>>>> StreamedUnaryService
typedef Service SplitStreamedService
typedef WithStreamedUnaryMethod_GetAvailablePorts<WithStreamedUnaryMethod_GetFragmentInfo<WithStreamedUnaryMethod_ExecuteFragments<WithStreamedUnaryMethod_TerminateWorker<Service>>>> StreamedService
Public Static Functions
static inline constexpr char const *service_full_name()
class Service : public grpc::Service
Subclassed by holoscan::service::AppWorkerServiceImpl
Public Functions
Service()
virtual ~Service()
::grpc::Status GetAvailablePorts(::grpc::ServerContext *context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest *request, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse *response)
::grpc::Status GetFragmentInfo(::grpc::ServerContext *context, const ::holoscan::service::FragmentInfoRequest *request, ::holoscan::service::FragmentInfoResponse *response)
::grpc::Status ExecuteFragments(::grpc::ServerContext *context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest *request, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse *response)
::grpc::Status TerminateWorker(::grpc::ServerContext *context, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest *request, ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse *response)
class Stub : public holoscan::service::AppWorkerService::StubInterface
Public Functions
virtual ::grpc::Status GetAvailablePorts(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest &request, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse *response) override
inline std::unique_ptr<::grpc::ClientAsyncResponseReader<::holoscan::service::AvailablePortsResponse>> AsyncGetAvailablePorts(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest &request, ::grpc::CompletionQueue *cq)
inline std::unique_ptr<::grpc::ClientAsyncResponseReader<::holoscan::service::AvailablePortsResponse>> PrepareAsyncGetAvailablePorts(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest &request, ::grpc::CompletionQueue *cq)
virtual ::grpc::Status GetFragmentInfo(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::FragmentInfoRequest &request, ::holoscan::service::FragmentInfoResponse *response) override
inline std::unique_ptr<::grpc::ClientAsyncResponseReader<::holoscan::service::FragmentInfoResponse>> AsyncGetFragmentInfo(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::FragmentInfoRequest &request, ::grpc::CompletionQueue *cq)
inline std::unique_ptr<::grpc::ClientAsyncResponseReader<::holoscan::service::FragmentInfoResponse>> PrepareAsyncGetFragmentInfo(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::FragmentInfoRequest &request, ::grpc::CompletionQueue *cq)
virtual ::grpc::Status ExecuteFragments(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest &request, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse *response) override
inline std::unique_ptr<::grpc::ClientAsyncResponseReader<::holoscan::service::FragmentExecutionResponse>> AsyncExecuteFragments(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest &request, ::grpc::CompletionQueue *cq)
inline std::unique_ptr<::grpc::ClientAsyncResponseReader<::holoscan::service::FragmentExecutionResponse>> PrepareAsyncExecuteFragments(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest &request, ::grpc::CompletionQueue *cq)
virtual ::grpc::Status TerminateWorker(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest &request, ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse *response) override
inline std::unique_ptr<::grpc::ClientAsyncResponseReader<::holoscan::service::TerminateWorkerResponse>> AsyncTerminateWorker(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest &request, ::grpc::CompletionQueue *cq)
inline std::unique_ptr<::grpc::ClientAsyncResponseReader<::holoscan::service::TerminateWorkerResponse>> PrepareAsyncTerminateWorker(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest &request, ::grpc::CompletionQueue *cq)
inline virtual class async *async() override
class async : public holoscan::service::AppWorkerService::StubInterface::async_interface
class StubInterface
Subclassed by holoscan::service::AppWorkerService::Stub
Public Types
typedef class async_interface experimental_async_interface
Public Functions
inline virtual ~StubInterface()
virtual ::grpc::Status GetAvailablePorts(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest &request, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse *response) = 0
inline std::unique_ptr<::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface<::holoscan::service::AvailablePortsResponse>> AsyncGetAvailablePorts(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest &request, ::grpc::CompletionQueue *cq)
inline std::unique_ptr<::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface<::holoscan::service::AvailablePortsResponse>> PrepareAsyncGetAvailablePorts(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest &request, ::grpc::CompletionQueue *cq)
virtual ::grpc::Status GetFragmentInfo(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::FragmentInfoRequest &request, ::holoscan::service::FragmentInfoResponse *response) = 0
inline std::unique_ptr<::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface<::holoscan::service::FragmentInfoResponse>> AsyncGetFragmentInfo(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::FragmentInfoRequest &request, ::grpc::CompletionQueue *cq)
inline std::unique_ptr<::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface<::holoscan::service::FragmentInfoResponse>> PrepareAsyncGetFragmentInfo(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::FragmentInfoRequest &request, ::grpc::CompletionQueue *cq)
virtual ::grpc::Status ExecuteFragments(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest &request, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse *response) = 0
inline std::unique_ptr<::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface<::holoscan::service::FragmentExecutionResponse>> AsyncExecuteFragments(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest &request, ::grpc::CompletionQueue *cq)
inline std::unique_ptr<::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface<::holoscan::service::FragmentExecutionResponse>> PrepareAsyncExecuteFragments(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest &request, ::grpc::CompletionQueue *cq)
virtual ::grpc::Status TerminateWorker(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest &request, ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse *response) = 0
inline std::unique_ptr<::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface<::holoscan::service::TerminateWorkerResponse>> AsyncTerminateWorker(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest &request, ::grpc::CompletionQueue *cq)
inline std::unique_ptr<::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface<::holoscan::service::TerminateWorkerResponse>> PrepareAsyncTerminateWorker(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest &request, ::grpc::CompletionQueue *cq)
inline virtual class async_interface *async()
inline class async_interface *experimental_async()
class async_interface
Subclassed by holoscan::service::AppWorkerService::Stub::async
Public Functions
inline virtual ~async_interface()
virtual void GetAvailablePorts(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest *request, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse *response, std::function<void(::grpc::Status)>) = 0
virtual void GetAvailablePorts(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest *request, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse *response, ::grpc::ClientUnaryReactor *reactor) = 0
virtual void GetFragmentInfo(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::FragmentInfoRequest *request, ::holoscan::service::FragmentInfoResponse *response, std::function<void(::grpc::Status)>) = 0
virtual void GetFragmentInfo(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::FragmentInfoRequest *request, ::holoscan::service::FragmentInfoResponse *response, ::grpc::ClientUnaryReactor *reactor) = 0
virtual void ExecuteFragments(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest *request, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse *response, std::function<void(::grpc::Status)>) = 0
virtual void ExecuteFragments(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest *request, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse *response, ::grpc::ClientUnaryReactor *reactor) = 0
virtual void TerminateWorker(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest *request, ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse *response, std::function<void(::grpc::Status)>) = 0
virtual void TerminateWorker(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest *request, ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse *response, ::grpc::ClientUnaryReactor *reactor) = 0
template<class BaseClass>
class WithAsyncMethod_ExecuteFragments : public BaseClass
Public Functions
inline WithAsyncMethod_ExecuteFragments()
inline ~WithAsyncMethod_ExecuteFragments() override
inline ::grpc::Status ExecuteFragments(::grpc::ServerContext*, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest*, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse*) override
inline void RequestExecuteFragments(::grpc::ServerContext *context, ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest *request, ::grpc::ServerAsyncResponseWriter<::holoscan::service::FragmentExecutionResponse> *response, ::grpc::CompletionQueue *new_call_cq, ::grpc::ServerCompletionQueue *notification_cq, void *tag)
template<class BaseClass>
class WithAsyncMethod_GetAvailablePorts : public BaseClass
Public Functions
inline WithAsyncMethod_GetAvailablePorts()
inline ~WithAsyncMethod_GetAvailablePorts() override
inline ::grpc::Status GetAvailablePorts(::grpc::ServerContext*, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest*, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse*) override
inline void RequestGetAvailablePorts(::grpc::ServerContext *context, ::holoscan::service::AvailablePortsRequest *request, ::grpc::ServerAsyncResponseWriter<::holoscan::service::AvailablePortsResponse> *response, ::grpc::CompletionQueue *new_call_cq, ::grpc::ServerCompletionQueue *notification_cq, void *tag)
template<class BaseClass>
class WithAsyncMethod_GetFragmentInfo : public BaseClass
Public Functions
inline WithAsyncMethod_GetFragmentInfo()
inline ~WithAsyncMethod_GetFragmentInfo() override
inline ::grpc::Status GetFragmentInfo(::grpc::ServerContext*, const ::holoscan::service::FragmentInfoRequest*, ::holoscan::service::FragmentInfoResponse*) override
inline void RequestGetFragmentInfo(::grpc::ServerContext *context, ::holoscan::service::FragmentInfoRequest *request, ::grpc::ServerAsyncResponseWriter<::holoscan::service::FragmentInfoResponse> *response, ::grpc::CompletionQueue *new_call_cq, ::grpc::ServerCompletionQueue *notification_cq, void *tag)
template<class BaseClass>
class WithAsyncMethod_TerminateWorker : public BaseClass
Public Functions
inline WithAsyncMethod_TerminateWorker()
inline ~WithAsyncMethod_TerminateWorker() override
inline ::grpc::Status TerminateWorker(::grpc::ServerContext*, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest*, ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse*) override
inline void RequestTerminateWorker(::grpc::ServerContext *context, ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest *request, ::grpc::ServerAsyncResponseWriter<::holoscan::service::TerminateWorkerResponse> *response, ::grpc::CompletionQueue *new_call_cq, ::grpc::ServerCompletionQueue *notification_cq, void *tag)
template<class BaseClass>
class WithCallbackMethod_ExecuteFragments : public BaseClass
Public Functions
inline WithCallbackMethod_ExecuteFragments()
inline void SetMessageAllocatorFor_ExecuteFragments(::grpc::MessageAllocator<::holoscan::service::FragmentExecutionRequest, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse> *allocator)
inline ~WithCallbackMethod_ExecuteFragments() override
inline ::grpc::Status ExecuteFragments(::grpc::ServerContext*, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest*, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse*) override
inline ::grpc::ServerUnaryReactor *ExecuteFragments(::grpc::CallbackServerContext*, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest*, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse*)
template<class BaseClass>
class WithCallbackMethod_GetAvailablePorts : public BaseClass
Public Functions
inline WithCallbackMethod_GetAvailablePorts()
inline void SetMessageAllocatorFor_GetAvailablePorts(::grpc::MessageAllocator<::holoscan::service::AvailablePortsRequest, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse> *allocator)
inline ~WithCallbackMethod_GetAvailablePorts() override
inline ::grpc::Status GetAvailablePorts(::grpc::ServerContext*, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest*, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse*) override
inline ::grpc::ServerUnaryReactor *GetAvailablePorts(::grpc::CallbackServerContext*, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest*, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse*)
template<class BaseClass>
class WithCallbackMethod_GetFragmentInfo : public BaseClass
Public Functions
inline WithCallbackMethod_GetFragmentInfo()
inline void SetMessageAllocatorFor_GetFragmentInfo(::grpc::MessageAllocator<::holoscan::service::FragmentInfoRequest, ::holoscan::service::FragmentInfoResponse> *allocator)
inline ~WithCallbackMethod_GetFragmentInfo() override
inline ::grpc::Status GetFragmentInfo(::grpc::ServerContext*, const ::holoscan::service::FragmentInfoRequest*, ::holoscan::service::FragmentInfoResponse*) override
inline ::grpc::ServerUnaryReactor *GetFragmentInfo(::grpc::CallbackServerContext*, const ::holoscan::service::FragmentInfoRequest*, ::holoscan::service::FragmentInfoResponse*)
template<class BaseClass>
class WithCallbackMethod_TerminateWorker : public BaseClass
Public Functions
inline WithCallbackMethod_TerminateWorker()
inline void SetMessageAllocatorFor_TerminateWorker(::grpc::MessageAllocator<::holoscan::service::TerminateWorkerRequest, ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse> *allocator)
inline ~WithCallbackMethod_TerminateWorker() override
inline ::grpc::Status TerminateWorker(::grpc::ServerContext*, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest*, ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse*) override
inline ::grpc::ServerUnaryReactor *TerminateWorker(::grpc::CallbackServerContext*, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest*, ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse*)
template<class BaseClass>
class WithGenericMethod_ExecuteFragments : public BaseClass
Public Functions
inline WithGenericMethod_ExecuteFragments()
inline ~WithGenericMethod_ExecuteFragments() override
inline ::grpc::Status ExecuteFragments(::grpc::ServerContext*, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest*, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse*) override
template<class BaseClass>
class WithGenericMethod_GetAvailablePorts : public BaseClass
Public Functions
inline WithGenericMethod_GetAvailablePorts()
inline ~WithGenericMethod_GetAvailablePorts() override
inline ::grpc::Status GetAvailablePorts(::grpc::ServerContext*, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest*, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse*) override
template<class BaseClass>
class WithGenericMethod_GetFragmentInfo : public BaseClass
Public Functions
inline WithGenericMethod_GetFragmentInfo()
inline ~WithGenericMethod_GetFragmentInfo() override
inline ::grpc::Status GetFragmentInfo(::grpc::ServerContext*, const ::holoscan::service::FragmentInfoRequest*, ::holoscan::service::FragmentInfoResponse*) override
template<class BaseClass>
class WithGenericMethod_TerminateWorker : public BaseClass
Public Functions
inline WithGenericMethod_TerminateWorker()
inline ~WithGenericMethod_TerminateWorker() override
inline ::grpc::Status TerminateWorker(::grpc::ServerContext*, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest*, ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse*) override
template<class BaseClass>
class WithRawCallbackMethod_ExecuteFragments : public BaseClass
Public Functions
inline WithRawCallbackMethod_ExecuteFragments()
inline ~WithRawCallbackMethod_ExecuteFragments() override
inline ::grpc::Status ExecuteFragments(::grpc::ServerContext*, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest*, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse*) override
inline ::grpc::ServerUnaryReactor *ExecuteFragments(::grpc::CallbackServerContext*, const ::grpc::ByteBuffer*, ::grpc::ByteBuffer*)
template<class BaseClass>
class WithRawCallbackMethod_GetAvailablePorts : public BaseClass
Public Functions
inline WithRawCallbackMethod_GetAvailablePorts()
inline ~WithRawCallbackMethod_GetAvailablePorts() override
inline ::grpc::Status GetAvailablePorts(::grpc::ServerContext*, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest*, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse*) override
inline ::grpc::ServerUnaryReactor *GetAvailablePorts(::grpc::CallbackServerContext*, const ::grpc::ByteBuffer*, ::grpc::ByteBuffer*)
template<class BaseClass>
class WithRawCallbackMethod_GetFragmentInfo : public BaseClass
Public Functions
inline WithRawCallbackMethod_GetFragmentInfo()
inline ~WithRawCallbackMethod_GetFragmentInfo() override
inline ::grpc::Status GetFragmentInfo(::grpc::ServerContext*, const ::holoscan::service::FragmentInfoRequest*, ::holoscan::service::FragmentInfoResponse*) override
inline ::grpc::ServerUnaryReactor *GetFragmentInfo(::grpc::CallbackServerContext*, const ::grpc::ByteBuffer*, ::grpc::ByteBuffer*)
template<class BaseClass>
class WithRawCallbackMethod_TerminateWorker : public BaseClass
Public Functions
inline WithRawCallbackMethod_TerminateWorker()
inline ~WithRawCallbackMethod_TerminateWorker() override
inline ::grpc::Status TerminateWorker(::grpc::ServerContext*, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest*, ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse*) override
inline ::grpc::ServerUnaryReactor *TerminateWorker(::grpc::CallbackServerContext*, const ::grpc::ByteBuffer*, ::grpc::ByteBuffer*)
template<class BaseClass>
class WithRawMethod_ExecuteFragments : public BaseClass
Public Functions
inline WithRawMethod_ExecuteFragments()
inline ~WithRawMethod_ExecuteFragments() override
inline ::grpc::Status ExecuteFragments(::grpc::ServerContext*, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest*, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse*) override
inline void RequestExecuteFragments(::grpc::ServerContext *context, ::grpc::ByteBuffer *request, ::grpc::ServerAsyncResponseWriter<::grpc::ByteBuffer> *response, ::grpc::CompletionQueue *new_call_cq, ::grpc::ServerCompletionQueue *notification_cq, void *tag)
template<class BaseClass>
class WithRawMethod_GetAvailablePorts : public BaseClass
Public Functions
inline WithRawMethod_GetAvailablePorts()
inline ~WithRawMethod_GetAvailablePorts() override
inline ::grpc::Status GetAvailablePorts(::grpc::ServerContext*, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest*, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse*) override
inline void RequestGetAvailablePorts(::grpc::ServerContext *context, ::grpc::ByteBuffer *request, ::grpc::ServerAsyncResponseWriter<::grpc::ByteBuffer> *response, ::grpc::CompletionQueue *new_call_cq, ::grpc::ServerCompletionQueue *notification_cq, void *tag)
template<class BaseClass>
class WithRawMethod_GetFragmentInfo : public BaseClass
Public Functions
inline WithRawMethod_GetFragmentInfo()
inline ~WithRawMethod_GetFragmentInfo() override
inline ::grpc::Status GetFragmentInfo(::grpc::ServerContext*, const ::holoscan::service::FragmentInfoRequest*, ::holoscan::service::FragmentInfoResponse*) override
inline void RequestGetFragmentInfo(::grpc::ServerContext *context, ::grpc::ByteBuffer *request, ::grpc::ServerAsyncResponseWriter<::grpc::ByteBuffer> *response, ::grpc::CompletionQueue *new_call_cq, ::grpc::ServerCompletionQueue *notification_cq, void *tag)
template<class BaseClass>
class WithRawMethod_TerminateWorker : public BaseClass
Public Functions
inline WithRawMethod_TerminateWorker()
inline ~WithRawMethod_TerminateWorker() override
inline ::grpc::Status TerminateWorker(::grpc::ServerContext*, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest*, ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse*) override
inline void RequestTerminateWorker(::grpc::ServerContext *context, ::grpc::ByteBuffer *request, ::grpc::ServerAsyncResponseWriter<::grpc::ByteBuffer> *response, ::grpc::CompletionQueue *new_call_cq, ::grpc::ServerCompletionQueue *notification_cq, void *tag)
template<class BaseClass>
class WithStreamedUnaryMethod_ExecuteFragments : public BaseClass
Public Functions
inline WithStreamedUnaryMethod_ExecuteFragments()
inline ~WithStreamedUnaryMethod_ExecuteFragments() override
inline ::grpc::Status ExecuteFragments(::grpc::ServerContext*, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest*, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse*) override
virtual ::grpc::Status StreamedExecuteFragments(::grpc::ServerContext *context, ::grpc::ServerUnaryStreamer<::holoscan::service::FragmentExecutionRequest, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse> *server_unary_streamer) = 0
template<class BaseClass>
class WithStreamedUnaryMethod_GetAvailablePorts : public BaseClass
Public Functions
inline WithStreamedUnaryMethod_GetAvailablePorts()
inline ~WithStreamedUnaryMethod_GetAvailablePorts() override
inline ::grpc::Status GetAvailablePorts(::grpc::ServerContext*, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest*, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse*) override
virtual ::grpc::Status StreamedGetAvailablePorts(::grpc::ServerContext *context, ::grpc::ServerUnaryStreamer<::holoscan::service::AvailablePortsRequest, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse> *server_unary_streamer) = 0
template<class BaseClass>
class WithStreamedUnaryMethod_GetFragmentInfo : public BaseClass
Public Functions
inline WithStreamedUnaryMethod_GetFragmentInfo()
inline ~WithStreamedUnaryMethod_GetFragmentInfo() override
inline ::grpc::Status GetFragmentInfo(::grpc::ServerContext*, const ::holoscan::service::FragmentInfoRequest*, ::holoscan::service::FragmentInfoResponse*) override
virtual ::grpc::Status StreamedGetFragmentInfo(::grpc::ServerContext *context, ::grpc::ServerUnaryStreamer<::holoscan::service::FragmentInfoRequest, ::holoscan::service::FragmentInfoResponse> *server_unary_streamer) = 0
template<class BaseClass>
class WithStreamedUnaryMethod_TerminateWorker : public BaseClass
Public Functions
inline WithStreamedUnaryMethod_TerminateWorker()
inline ~WithStreamedUnaryMethod_TerminateWorker() override
inline ::grpc::Status TerminateWorker(::grpc::ServerContext*, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest*, ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse*) override
virtual ::grpc::Status StreamedTerminateWorker(::grpc::ServerContext *context, ::grpc::ServerUnaryStreamer<::holoscan::service::TerminateWorkerRequest, ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse> *server_unary_streamer) = 0
- typedef WithAsyncMethod_GetAvailablePorts<WithAsyncMethod_GetFragmentInfo<WithAsyncMethod_ExecuteFragments<WithAsyncMethod_TerminateWorker<Service>>>> AsyncService