Class AppWorkerService::Service
Defined in File app_worker.grpc.pb.h
This class is a nested type of Class AppWorkerService.
Base Type
public grpc::Service
Derived Type
public holoscan::service::AppWorkerServiceImpl(Class AppWorkerServiceImpl)
class Service : public grpc::Service
Subclassed by holoscan::service::AppWorkerServiceImpl
Public Functions
Service()
virtual ~Service()
::grpc::Status GetAvailablePorts(::grpc::ServerContext *context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest *request, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse *response)
::grpc::Status GetFragmentInfo(::grpc::ServerContext *context, const ::holoscan::service::FragmentInfoRequest *request, ::holoscan::service::FragmentInfoResponse *response)
::grpc::Status ExecuteFragments(::grpc::ServerContext *context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest *request, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse *response)
::grpc::Status TerminateWorker(::grpc::ServerContext *context, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest *request, ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse *response)
