NVIDIA Holoscan SDK ltsb-2.0
Class AppWorkerService::Service

Nested Relationships

This class is a nested type of Class AppWorkerService.

Inheritance Relationships

Base Type

  • public grpc::Service

Derived Type

Class Documentation

class Service : public grpc::Service

Subclassed by holoscan::service::AppWorkerServiceImpl

Public Functions

Service()
virtual ~Service()
::grpc::Status GetAvailablePorts(::grpc::ServerContext *context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest *request, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse *response)
::grpc::Status GetFragmentInfo(::grpc::ServerContext *context, const ::holoscan::service::FragmentInfoRequest *request, ::holoscan::service::FragmentInfoResponse *response)
::grpc::Status ExecuteFragments(::grpc::ServerContext *context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest *request, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse *response)
::grpc::Status TerminateWorker(::grpc::ServerContext *context, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest *request, ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse *response)
