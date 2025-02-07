NVIDIA Holoscan SDK ltsb-2.0
NVIDIA Holoscan SDK ltsb-2.0  Class AppWorkerService::StubInterface

Class AppWorkerService::StubInterface

Nested Relationships

This class is a nested type of Class AppWorkerService.

Nested Types

Inheritance Relationships

Derived Type

Class Documentation

class StubInterface

Subclassed by holoscan::service::AppWorkerService::Stub

Public Types

typedef class async_interface experimental_async_interface

Public Functions

inline virtual ~StubInterface()
virtual ::grpc::Status GetAvailablePorts(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest &request, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse *response) = 0
inline std::unique_ptr<::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface<::holoscan::service::AvailablePortsResponse>> AsyncGetAvailablePorts(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest &request, ::grpc::CompletionQueue *cq)
inline std::unique_ptr<::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface<::holoscan::service::AvailablePortsResponse>> PrepareAsyncGetAvailablePorts(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest &request, ::grpc::CompletionQueue *cq)
virtual ::grpc::Status GetFragmentInfo(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::FragmentInfoRequest &request, ::holoscan::service::FragmentInfoResponse *response) = 0
inline std::unique_ptr<::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface<::holoscan::service::FragmentInfoResponse>> AsyncGetFragmentInfo(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::FragmentInfoRequest &request, ::grpc::CompletionQueue *cq)
inline std::unique_ptr<::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface<::holoscan::service::FragmentInfoResponse>> PrepareAsyncGetFragmentInfo(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::FragmentInfoRequest &request, ::grpc::CompletionQueue *cq)
virtual ::grpc::Status ExecuteFragments(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest &request, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse *response) = 0
inline std::unique_ptr<::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface<::holoscan::service::FragmentExecutionResponse>> AsyncExecuteFragments(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest &request, ::grpc::CompletionQueue *cq)
inline std::unique_ptr<::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface<::holoscan::service::FragmentExecutionResponse>> PrepareAsyncExecuteFragments(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest &request, ::grpc::CompletionQueue *cq)
virtual ::grpc::Status TerminateWorker(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest &request, ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse *response) = 0
inline std::unique_ptr<::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface<::holoscan::service::TerminateWorkerResponse>> AsyncTerminateWorker(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest &request, ::grpc::CompletionQueue *cq)
inline std::unique_ptr<::grpc::ClientAsyncResponseReaderInterface<::holoscan::service::TerminateWorkerResponse>> PrepareAsyncTerminateWorker(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest &request, ::grpc::CompletionQueue *cq)
inline virtual class async_interface *async()
inline class async_interface *experimental_async()

class async_interface

Subclassed by holoscan::service::AppWorkerService::Stub::async

Public Functions

inline virtual ~async_interface()
virtual void GetAvailablePorts(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest *request, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse *response, std::function<void(::grpc::Status)>) = 0
virtual void GetAvailablePorts(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::AvailablePortsRequest *request, ::holoscan::service::AvailablePortsResponse *response, ::grpc::ClientUnaryReactor *reactor) = 0
virtual void GetFragmentInfo(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::FragmentInfoRequest *request, ::holoscan::service::FragmentInfoResponse *response, std::function<void(::grpc::Status)>) = 0
virtual void GetFragmentInfo(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::FragmentInfoRequest *request, ::holoscan::service::FragmentInfoResponse *response, ::grpc::ClientUnaryReactor *reactor) = 0
virtual void ExecuteFragments(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest *request, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse *response, std::function<void(::grpc::Status)>) = 0
virtual void ExecuteFragments(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::FragmentExecutionRequest *request, ::holoscan::service::FragmentExecutionResponse *response, ::grpc::ClientUnaryReactor *reactor) = 0
virtual void TerminateWorker(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest *request, ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse *response, std::function<void(::grpc::Status)>) = 0
virtual void TerminateWorker(::grpc::ClientContext *context, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest *request, ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse *response, ::grpc::ClientUnaryReactor *reactor) = 0
