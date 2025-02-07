Template Class AppWorkerService::WithGenericMethod_TerminateWorker
Defined in File app_worker.grpc.pb.h
This class is a nested type of Class AppWorkerService.
Base Type
public BaseClass
template<class BaseClass>
class WithGenericMethod_TerminateWorker : public BaseClass
Public Functions
inline WithGenericMethod_TerminateWorker()
inline ~WithGenericMethod_TerminateWorker() override
inline ::grpc::Status TerminateWorker(::grpc::ServerContext*, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest*, ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse*) override
- inline WithGenericMethod_TerminateWorker()