Template Class AppWorkerService::WithRawMethod_TerminateWorker
Defined in File app_worker.grpc.pb.h
This class is a nested type of Class AppWorkerService.
Base Type
public BaseClass
-
template<class BaseClass>
class WithRawMethod_TerminateWorker : public BaseClass
-
Public Functions
-
inline WithRawMethod_TerminateWorker()
-
inline ~WithRawMethod_TerminateWorker() override
-
inline ::grpc::Status TerminateWorker(::grpc::ServerContext*, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest*, ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse*) override
-
inline void RequestTerminateWorker(::grpc::ServerContext *context, ::grpc::ByteBuffer *request, ::grpc::ServerAsyncResponseWriter<::grpc::ByteBuffer> *response, ::grpc::CompletionQueue *new_call_cq, ::grpc::ServerCompletionQueue *notification_cq, void *tag)
