Template Class AppWorkerService::WithStreamedUnaryMethod_GetFragmentInfo
Defined in File app_worker.grpc.pb.h
This class is a nested type of Class AppWorkerService.
Base Type
public BaseClass
template<class BaseClass>
class WithStreamedUnaryMethod_GetFragmentInfo : public BaseClass
Public Functions
inline WithStreamedUnaryMethod_GetFragmentInfo()
inline ~WithStreamedUnaryMethod_GetFragmentInfo() override
inline ::grpc::Status GetFragmentInfo(::grpc::ServerContext*, const ::holoscan::service::FragmentInfoRequest*, ::holoscan::service::FragmentInfoResponse*) override
virtual ::grpc::Status StreamedGetFragmentInfo(::grpc::ServerContext *context, ::grpc::ServerUnaryStreamer<::holoscan::service::FragmentInfoRequest, ::holoscan::service::FragmentInfoResponse> *server_unary_streamer) = 0
