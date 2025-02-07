Template Class AppWorkerService::WithStreamedUnaryMethod_TerminateWorker

NVIDIA Holoscan SDK ltsb-2.0
Nested Relationships

This class is a nested type of Class AppWorkerService.

Inheritance Relationships

Base Type

  • public BaseClass

Class Documentation

template<class BaseClass>
class WithStreamedUnaryMethod_TerminateWorker : public BaseClass

Public Functions

inline WithStreamedUnaryMethod_TerminateWorker()
inline ~WithStreamedUnaryMethod_TerminateWorker() override
inline ::grpc::Status TerminateWorker(::grpc::ServerContext*, const ::holoscan::service::TerminateWorkerRequest*, ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse*) override
virtual ::grpc::Status StreamedTerminateWorker(::grpc::ServerContext *context, ::grpc::ServerUnaryStreamer<::holoscan::service::TerminateWorkerRequest, ::holoscan::service::TerminateWorkerResponse> *server_unary_streamer) = 0
