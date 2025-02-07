Class AvailablePortsRequest
Defined in File app_worker.pb.h
Base Type
public PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message
class AvailablePortsRequest : public PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message
Public Types
enum [anonymous]
Values:
enumerator kUsedPortsFieldNumber
enumerator kNumberOfPortsFieldNumber
enumerator kMinPortFieldNumber
enumerator kMaxPortFieldNumber
Public Functions
inline AvailablePortsRequest()
~AvailablePortsRequest() override
explicit PROTOBUF_CONSTEXPR AvailablePortsRequest(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ConstantInitialized)
AvailablePortsRequest(const AvailablePortsRequest &from)
inline AvailablePortsRequest(AvailablePortsRequest &&from) noexcept
inline AvailablePortsRequest &operator=(const AvailablePortsRequest &from)
inline AvailablePortsRequest &operator=(AvailablePortsRequest &&from) noexcept
inline void Swap(AvailablePortsRequest *other)
inline void UnsafeArenaSwap(AvailablePortsRequest *other)
inline AvailablePortsRequest *New(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena *arena = nullptr) const final
void CopyFrom(const AvailablePortsRequest &from)
inline void MergeFrom(const AvailablePortsRequest &from)
- PROTOBUF_ATTRIBUTE_REINITIALIZES void Clear () final
bool IsInitialized() const final
size_t ByteSizeLong() const final
const char *_InternalParse(const char *ptr, ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ParseContext *ctx) final
uint8_t *_InternalSerialize(uint8_t *target, ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::io::EpsCopyOutputStream *stream) const final
inline int GetCachedSize() const final
const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message::ClassData *GetClassData() const final
::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Metadata GetMetadata() const final
inline int used_ports_size() const
inline void clear_used_ports()
inline uint32_t used_ports(int index) const
inline void set_used_ports(int index, uint32_t value)
inline void add_used_ports(uint32_t value)
inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::RepeatedField<uint32_t> &used_ports() const
inline ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::RepeatedField<uint32_t> *mutable_used_ports()
inline void clear_number_of_ports()
inline uint32_t number_of_ports() const
inline void set_number_of_ports(uint32_t value)
inline void clear_min_port()
inline uint32_t min_port() const
inline void set_min_port(uint32_t value)
inline void clear_max_port()
inline uint32_t max_port() const
inline void set_max_port(uint32_t value)
Public Members
Impl_ _impl_
Public Static Functions
static inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Descriptor *descriptor()
static inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Descriptor *GetDescriptor()
static inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Reflection *GetReflection()
static inline const AvailablePortsRequest &default_instance()
static inline const AvailablePortsRequest *internal_default_instance()
Public Static Attributes
static constexpr int kIndexInFileMessages = 0
static const ClassData _class_data_ = {::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message::CopyWithSourceCheck, AvailablePortsRequest::MergeImpl}
Protected Functions
explicit AvailablePortsRequest(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena *arena, bool is_message_owned = false)
Friends
- friend class ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::AnyMetadata
- friend class ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena::InternalHelper
- friend struct ::TableStruct_app_5fworker_2eproto
inline friend void swap(AvailablePortsRequest &a, AvailablePortsRequest &b)
class _Internal
