Class ConnectionItem

Nested Relationships

Nested Types

Inheritance Relationships

Base Type

  • public PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message

Class Documentation

class ConnectionItem : public PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message

Public Types

enum [anonymous]

Values:

enumerator kArgsFieldNumber
enumerator kNameFieldNumber
enumerator kIoTypeFieldNumber
enumerator kConnectorTypeFieldNumber

Public Functions

inline ConnectionItem()
~ConnectionItem() override
explicit PROTOBUF_CONSTEXPR ConnectionItem(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ConstantInitialized)
ConnectionItem(const ConnectionItem &from)
inline ConnectionItem(ConnectionItem &&from) noexcept
inline ConnectionItem &operator=(const ConnectionItem &from)
inline ConnectionItem &operator=(ConnectionItem &&from) noexcept
inline void Swap(ConnectionItem *other)
inline void UnsafeArenaSwap(ConnectionItem *other)
inline ConnectionItem *New(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena *arena = nullptr) const final
void CopyFrom(const ConnectionItem &from)
inline void MergeFrom(const ConnectionItem &from)
PROTOBUF_ATTRIBUTE_REINITIALIZES void Clear () final
bool IsInitialized() const final
size_t ByteSizeLong() const final
const char *_InternalParse(const char *ptr, ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ParseContext *ctx) final
uint8_t *_InternalSerialize(uint8_t *target, ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::io::EpsCopyOutputStream *stream) const final
inline int GetCachedSize() const final
const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message::ClassData *GetClassData() const final
::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Metadata GetMetadata() const final
inline int args_size() const
inline void clear_args()
inline ::holoscan::service::ConnectorArg *mutable_args(int index)
inline ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::RepeatedPtrField<::holoscan::service::ConnectorArg> *mutable_args()
inline const ::holoscan::service::ConnectorArg &args(int index) const
inline ::holoscan::service::ConnectorArg *add_args()
inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::RepeatedPtrField<::holoscan::service::ConnectorArg> &args() const
inline void clear_name()
inline const std::string &name() const
template<typename ArgT0 = const std::string&, typename ...ArgT>
void set_name(ArgT0 &&arg0, ArgT... args)
inline std::string *mutable_name()
inline PROTOBUF_NODISCARD std::string * release_name ()
inline void set_allocated_name(std::string *name)
inline void clear_io_type()
inline ::holoscan::service::IOType io_type() const
inline void set_io_type(::holoscan::service::IOType value)
inline void clear_connector_type()
inline ::holoscan::service::ConnectorType connector_type() const
inline void set_connector_type(::holoscan::service::ConnectorType value)
template<typename ArgT0, typename... ArgT> inline PROTOBUF_ALWAYS_INLINE void set_name (ArgT0 &&arg0, ArgT... args)

Public Members

Impl_ _impl_

Public Static Functions

static inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Descriptor *descriptor()
static inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Descriptor *GetDescriptor()
static inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Reflection *GetReflection()
static inline const ConnectionItem &default_instance()
static inline const ConnectionItem *internal_default_instance()

Public Static Attributes

static constexpr int kIndexInFileMessages = 1
static const ClassData _class_data_ = {::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message::CopyWithSourceCheck, ConnectionItem::MergeImpl}

Protected Functions

explicit ConnectionItem(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena *arena, bool is_message_owned = false)

Friends

friend class ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::AnyMetadata
friend class ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena::InternalHelper
friend struct ::TableStruct_connection_5fitem_2eproto
inline friend void swap(ConnectionItem &a, ConnectionItem &b)

class _Internal
