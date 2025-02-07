NVIDIA Holoscan SDK ltsb-2.0
Class ConnectionItemList

Nested Relationships

Nested Types

Inheritance Relationships

Base Type

  • public PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message

Class Documentation

class ConnectionItemList : public PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message

Public Types

enum [anonymous]

Values:

enumerator kConnectionsFieldNumber

Public Functions

inline ConnectionItemList()
~ConnectionItemList() override
explicit PROTOBUF_CONSTEXPR ConnectionItemList(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ConstantInitialized)
ConnectionItemList(const ConnectionItemList &from)
inline ConnectionItemList(ConnectionItemList &&from) noexcept
inline ConnectionItemList &operator=(const ConnectionItemList &from)
inline ConnectionItemList &operator=(ConnectionItemList &&from) noexcept
inline void Swap(ConnectionItemList *other)
inline void UnsafeArenaSwap(ConnectionItemList *other)
inline ConnectionItemList *New(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena *arena = nullptr) const final
void CopyFrom(const ConnectionItemList &from)
inline void MergeFrom(const ConnectionItemList &from)
PROTOBUF_ATTRIBUTE_REINITIALIZES void Clear () final
bool IsInitialized() const final
size_t ByteSizeLong() const final
const char *_InternalParse(const char *ptr, ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ParseContext *ctx) final
uint8_t *_InternalSerialize(uint8_t *target, ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::io::EpsCopyOutputStream *stream) const final
inline int GetCachedSize() const final
const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message::ClassData *GetClassData() const final
::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Metadata GetMetadata() const final
inline int connections_size() const
void clear_connections()
inline ::holoscan::service::ConnectionItem *mutable_connections(int index)
inline ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::RepeatedPtrField<::holoscan::service::ConnectionItem> *mutable_connections()
inline const ::holoscan::service::ConnectionItem &connections(int index) const
inline ::holoscan::service::ConnectionItem *add_connections()
inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::RepeatedPtrField<::holoscan::service::ConnectionItem> &connections() const

Public Members

Impl_ _impl_

Public Static Functions

static inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Descriptor *descriptor()
static inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Descriptor *GetDescriptor()
static inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Reflection *GetReflection()
static inline const ConnectionItemList &default_instance()
static inline const ConnectionItemList *internal_default_instance()

Public Static Attributes

static constexpr int kIndexInFileMessages = 2
static const ClassData _class_data_ = {::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message::CopyWithSourceCheck, ConnectionItemList::MergeImpl}

Protected Functions

explicit ConnectionItemList(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena *arena, bool is_message_owned = false)

Friends

friend class ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::AnyMetadata
friend class ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena::InternalHelper
friend struct ::TableStruct_app_5fworker_2eproto
inline friend void swap(ConnectionItemList &a, ConnectionItemList &b)

class _Internal
