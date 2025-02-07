Class ConnectorArg
Defined in File connection_item.pb.h
Base Type
public PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message
-
class ConnectorArg : public PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message
-
Public Types
-
enum ValueCase
Values:
-
enumerator kStrValue
-
enumerator kIntValue
-
enumerator kUintValue
-
enumerator kDoubleValue
-
enumerator VALUE_NOT_SET
-
enum [anonymous]
Values:
-
enumerator kKeyFieldNumber
-
enumerator kStrValueFieldNumber
-
enumerator kIntValueFieldNumber
-
enumerator kUintValueFieldNumber
-
enumerator kDoubleValueFieldNumber
Public Functions
-
inline ConnectorArg()
-
~ConnectorArg() override
-
explicit PROTOBUF_CONSTEXPR ConnectorArg(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ConstantInitialized)
-
ConnectorArg(const ConnectorArg &from)
-
inline ConnectorArg(ConnectorArg &&from) noexcept
-
inline ConnectorArg &operator=(const ConnectorArg &from)
-
inline ConnectorArg &operator=(ConnectorArg &&from) noexcept
-
inline void Swap(ConnectorArg *other)
-
inline void UnsafeArenaSwap(ConnectorArg *other)
-
inline ConnectorArg *New(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena *arena = nullptr) const final
-
void CopyFrom(const ConnectorArg &from)
-
inline void MergeFrom(const ConnectorArg &from)
-
bool IsInitialized() const final
-
size_t ByteSizeLong() const final
-
const char *_InternalParse(const char *ptr, ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ParseContext *ctx) final
-
uint8_t *_InternalSerialize(uint8_t *target, ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::io::EpsCopyOutputStream *stream) const final
-
inline int GetCachedSize() const final
-
const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message::ClassData *GetClassData() const final
-
::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Metadata GetMetadata() const final
-
inline void clear_key()
-
inline const std::string &key() const
-
template<typename ArgT0 = const std::string&, typename ...ArgT>
void set_key(ArgT0 &&arg0, ArgT... args)
-
inline std::string *mutable_key()
-
inline void set_allocated_key(std::string *key)
-
inline bool has_str_value() const
-
inline void clear_str_value()
-
inline const std::string &str_value() const
-
template<typename ArgT0 = const std::string&, typename ...ArgT>
inline void set_str_value(ArgT0 &&arg0, ArgT... args)
-
inline std::string *mutable_str_value()
-
inline void set_allocated_str_value(std::string *str_value)
-
inline bool has_int_value() const
-
inline void clear_int_value()
-
inline int32_t int_value() const
-
inline void set_int_value(int32_t value)
-
inline bool has_uint_value() const
-
inline void clear_uint_value()
-
inline uint32_t uint_value() const
-
inline void set_uint_value(uint32_t value)
-
inline bool has_double_value() const
-
inline void clear_double_value()
-
inline double double_value() const
-
inline void set_double_value(double value)
-
void clear_value()
-
inline ValueCase value_case() const
Public Members
-
Impl_ _impl_
Public Static Functions
-
static inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Descriptor *descriptor()
-
static inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Descriptor *GetDescriptor()
-
static inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Reflection *GetReflection()
-
static inline const ConnectorArg &default_instance()
-
static inline const ConnectorArg *internal_default_instance()
Public Static Attributes
-
static constexpr int kIndexInFileMessages = 0
-
static const ClassData _class_data_ = {::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message::CopyWithSourceCheck, ConnectorArg::MergeImpl}
Protected Functions
-
explicit ConnectorArg(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena *arena, bool is_message_owned = false)
Friends
- friend class ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::AnyMetadata
- friend class ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena::InternalHelper
- friend struct ::TableStruct_connection_5fitem_2eproto
-
inline friend void swap(ConnectorArg &a, ConnectorArg &b)
-
class _Internal
- enum ValueCase