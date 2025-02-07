NVIDIA Holoscan SDK ltsb-2.0
Class ConnectorArg

Nested Relationships

Nested Types

Inheritance Relationships

Base Type

  • public PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message

Class Documentation

class ConnectorArg : public PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message

Public Types

enum ValueCase

Values:

enumerator kStrValue
enumerator kIntValue
enumerator kUintValue
enumerator kDoubleValue
enumerator VALUE_NOT_SET
enum [anonymous]

Values:

enumerator kKeyFieldNumber
enumerator kStrValueFieldNumber
enumerator kIntValueFieldNumber
enumerator kUintValueFieldNumber
enumerator kDoubleValueFieldNumber

Public Functions

inline ConnectorArg()
~ConnectorArg() override
explicit PROTOBUF_CONSTEXPR ConnectorArg(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ConstantInitialized)
ConnectorArg(const ConnectorArg &from)
inline ConnectorArg(ConnectorArg &&from) noexcept
inline ConnectorArg &operator=(const ConnectorArg &from)
inline ConnectorArg &operator=(ConnectorArg &&from) noexcept
inline void Swap(ConnectorArg *other)
inline void UnsafeArenaSwap(ConnectorArg *other)
inline ConnectorArg *New(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena *arena = nullptr) const final
void CopyFrom(const ConnectorArg &from)
inline void MergeFrom(const ConnectorArg &from)
PROTOBUF_ATTRIBUTE_REINITIALIZES void Clear () final
bool IsInitialized() const final
size_t ByteSizeLong() const final
const char *_InternalParse(const char *ptr, ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ParseContext *ctx) final
uint8_t *_InternalSerialize(uint8_t *target, ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::io::EpsCopyOutputStream *stream) const final
inline int GetCachedSize() const final
const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message::ClassData *GetClassData() const final
::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Metadata GetMetadata() const final
inline void clear_key()
inline const std::string &key() const
template<typename ArgT0 = const std::string&, typename ...ArgT>
void set_key(ArgT0 &&arg0, ArgT... args)
inline std::string *mutable_key()
inline PROTOBUF_NODISCARD std::string * release_key ()
inline void set_allocated_key(std::string *key)
inline bool has_str_value() const
inline void clear_str_value()
inline const std::string &str_value() const
template<typename ArgT0 = const std::string&, typename ...ArgT>
inline void set_str_value(ArgT0 &&arg0, ArgT... args)
inline std::string *mutable_str_value()
inline PROTOBUF_NODISCARD std::string * release_str_value ()
inline void set_allocated_str_value(std::string *str_value)
inline bool has_int_value() const
inline void clear_int_value()
inline int32_t int_value() const
inline void set_int_value(int32_t value)
inline bool has_uint_value() const
inline void clear_uint_value()
inline uint32_t uint_value() const
inline void set_uint_value(uint32_t value)
inline bool has_double_value() const
inline void clear_double_value()
inline double double_value() const
inline void set_double_value(double value)
void clear_value()
inline ValueCase value_case() const
template<typename ArgT0, typename... ArgT> inline PROTOBUF_ALWAYS_INLINE void set_key (ArgT0 &&arg0, ArgT... args)

Public Members

Impl_ _impl_

Public Static Functions

static inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Descriptor *descriptor()
static inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Descriptor *GetDescriptor()
static inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Reflection *GetReflection()
static inline const ConnectorArg &default_instance()
static inline const ConnectorArg *internal_default_instance()

Public Static Attributes

static constexpr int kIndexInFileMessages = 0
static const ClassData _class_data_ = {::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message::CopyWithSourceCheck, ConnectorArg::MergeImpl}

Protected Functions

explicit ConnectorArg(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena *arena, bool is_message_owned = false)

Friends

friend class ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::AnyMetadata
friend class ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena::InternalHelper
friend struct ::TableStruct_connection_5fitem_2eproto
inline friend void swap(ConnectorArg &a, ConnectorArg &b)

class _Internal
