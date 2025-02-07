Class FragmentInfoResponse
Defined in File app_worker.pb.h
Base Type
public PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message
-
class FragmentInfoResponse : public PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message
-
Public Types
-
enum [anonymous]
Values:
-
enumerator kMultiFragmentPortInfoFieldNumber
- enumerator kMultiFragmentPortInfoFieldNumber
Public Functions
-
inline FragmentInfoResponse()
-
~FragmentInfoResponse() override
-
explicit PROTOBUF_CONSTEXPR FragmentInfoResponse(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ConstantInitialized)
-
FragmentInfoResponse(const FragmentInfoResponse &from)
-
inline FragmentInfoResponse(FragmentInfoResponse &&from) noexcept
-
inline FragmentInfoResponse &operator=(const FragmentInfoResponse &from)
-
inline FragmentInfoResponse &operator=(FragmentInfoResponse &&from) noexcept
-
inline void Swap(FragmentInfoResponse *other)
-
inline void UnsafeArenaSwap(FragmentInfoResponse *other)
-
inline FragmentInfoResponse *New(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena *arena = nullptr) const final
-
void CopyFrom(const FragmentInfoResponse &from)
-
inline void MergeFrom(const FragmentInfoResponse &from)
- PROTOBUF_ATTRIBUTE_REINITIALIZES void Clear () final
-
bool IsInitialized() const final
-
size_t ByteSizeLong() const final
-
const char *_InternalParse(const char *ptr, ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ParseContext *ctx) final
-
uint8_t *_InternalSerialize(uint8_t *target, ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::io::EpsCopyOutputStream *stream) const final
-
inline int GetCachedSize() const final
-
const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message::ClassData *GetClassData() const final
-
::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Metadata GetMetadata() const final
-
inline bool has_multi_fragment_port_info() const
-
void clear_multi_fragment_port_info()
-
inline const ::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo &multi_fragment_port_info() const
-
inline PROTOBUF_NODISCARD::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo *release_multi_fragment_port_info()
-
inline ::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo *mutable_multi_fragment_port_info()
-
inline void set_allocated_multi_fragment_port_info(::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo *multi_fragment_port_info)
-
inline void unsafe_arena_set_allocated_multi_fragment_port_info(::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo *multi_fragment_port_info)
-
inline ::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo *unsafe_arena_release_multi_fragment_port_info()
Public Members
-
Impl_ _impl_
Public Static Functions
-
static inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Descriptor *descriptor()
-
static inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Descriptor *GetDescriptor()
-
static inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Reflection *GetReflection()
-
static inline const FragmentInfoResponse &default_instance()
-
static inline const FragmentInfoResponse *internal_default_instance()
Public Static Attributes
-
static constexpr int kIndexInFileMessages = 7
-
static const ClassData _class_data_ = {::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message::CopyWithSourceCheck, FragmentInfoResponse::MergeImpl}
Protected Functions
-
explicit FragmentInfoResponse(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena *arena, bool is_message_owned = false)
Friends
- friend class ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::AnyMetadata
- friend class ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena::InternalHelper
- friend struct ::TableStruct_app_5fworker_2eproto
-
inline friend void swap(FragmentInfoResponse &a, FragmentInfoResponse &b)
-
class _Internal
-
Public Static Functions
-
static const ::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo &multi_fragment_port_info(const FragmentInfoResponse *msg)
- static const ::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo &multi_fragment_port_info(const FragmentInfoResponse *msg)
- enum [anonymous]