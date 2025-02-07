NVIDIA Holoscan SDK ltsb-2.0
Class FragmentInfoResponse

Nested Relationships

Nested Types

Inheritance Relationships

Base Type

  • public PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message

Class Documentation

class FragmentInfoResponse : public PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message

Public Types

enum [anonymous]

Values:

enumerator kMultiFragmentPortInfoFieldNumber

Public Functions

inline FragmentInfoResponse()
~FragmentInfoResponse() override
explicit PROTOBUF_CONSTEXPR FragmentInfoResponse(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ConstantInitialized)
FragmentInfoResponse(const FragmentInfoResponse &from)
inline FragmentInfoResponse(FragmentInfoResponse &&from) noexcept
inline FragmentInfoResponse &operator=(const FragmentInfoResponse &from)
inline FragmentInfoResponse &operator=(FragmentInfoResponse &&from) noexcept
inline void Swap(FragmentInfoResponse *other)
inline void UnsafeArenaSwap(FragmentInfoResponse *other)
inline FragmentInfoResponse *New(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena *arena = nullptr) const final
void CopyFrom(const FragmentInfoResponse &from)
inline void MergeFrom(const FragmentInfoResponse &from)
PROTOBUF_ATTRIBUTE_REINITIALIZES void Clear () final
bool IsInitialized() const final
size_t ByteSizeLong() const final
const char *_InternalParse(const char *ptr, ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ParseContext *ctx) final
uint8_t *_InternalSerialize(uint8_t *target, ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::io::EpsCopyOutputStream *stream) const final
inline int GetCachedSize() const final
const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message::ClassData *GetClassData() const final
::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Metadata GetMetadata() const final
inline bool has_multi_fragment_port_info() const
void clear_multi_fragment_port_info()
inline const ::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo &multi_fragment_port_info() const
inline PROTOBUF_NODISCARD::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo *release_multi_fragment_port_info()
inline ::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo *mutable_multi_fragment_port_info()
inline void set_allocated_multi_fragment_port_info(::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo *multi_fragment_port_info)
inline void unsafe_arena_set_allocated_multi_fragment_port_info(::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo *multi_fragment_port_info)
inline ::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo *unsafe_arena_release_multi_fragment_port_info()

Public Members

Impl_ _impl_

Public Static Functions

static inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Descriptor *descriptor()
static inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Descriptor *GetDescriptor()
static inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Reflection *GetReflection()
static inline const FragmentInfoResponse &default_instance()
static inline const FragmentInfoResponse *internal_default_instance()

Public Static Attributes

static constexpr int kIndexInFileMessages = 7
static const ClassData _class_data_ = {::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message::CopyWithSourceCheck, FragmentInfoResponse::MergeImpl}

Protected Functions

explicit FragmentInfoResponse(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena *arena, bool is_message_owned = false)

Friends

friend class ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::AnyMetadata
friend class ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena::InternalHelper
friend struct ::TableStruct_app_5fworker_2eproto
inline friend void swap(FragmentInfoResponse &a, FragmentInfoResponse &b)

class _Internal

Public Static Functions

static const ::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo &multi_fragment_port_info(const FragmentInfoResponse *msg)
