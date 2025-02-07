Class MultiFragmentPortInfo
Defined in File multi_fragment_port_info.pb.h
Base Type
public PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message
-
class MultiFragmentPortInfo : public PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message
-
Public Types
-
enum [anonymous]
Values:
-
enumerator kTargetsInfoFieldNumber
- enumerator kTargetsInfoFieldNumber
-
typedef MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo OperatorPortInfo
-
typedef MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo FragmentPortInfo
Public Functions
-
inline MultiFragmentPortInfo()
-
~MultiFragmentPortInfo() override
-
explicit PROTOBUF_CONSTEXPR MultiFragmentPortInfo(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ConstantInitialized)
-
MultiFragmentPortInfo(const MultiFragmentPortInfo &from)
-
inline MultiFragmentPortInfo(MultiFragmentPortInfo &&from) noexcept
-
inline MultiFragmentPortInfo &operator=(const MultiFragmentPortInfo &from)
-
inline MultiFragmentPortInfo &operator=(MultiFragmentPortInfo &&from) noexcept
-
inline void Swap(MultiFragmentPortInfo *other)
-
inline void UnsafeArenaSwap(MultiFragmentPortInfo *other)
-
inline MultiFragmentPortInfo *New(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena *arena = nullptr) const final
-
void CopyFrom(const MultiFragmentPortInfo &from)
-
inline void MergeFrom(const MultiFragmentPortInfo &from)
- PROTOBUF_ATTRIBUTE_REINITIALIZES void Clear () final
-
bool IsInitialized() const final
-
size_t ByteSizeLong() const final
-
const char *_InternalParse(const char *ptr, ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ParseContext *ctx) final
-
uint8_t *_InternalSerialize(uint8_t *target, ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::io::EpsCopyOutputStream *stream) const final
-
inline int GetCachedSize() const final
-
const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message::ClassData *GetClassData() const final
-
::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Metadata GetMetadata() const final
-
inline int targets_info_size() const
-
inline void clear_targets_info()
-
inline ::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo *mutable_targets_info(int index)
-
inline ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::RepeatedPtrField<::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo> *mutable_targets_info()
-
inline const ::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo &targets_info(int index) const
-
inline ::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo *add_targets_info()
-
inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::RepeatedPtrField<::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo> &targets_info() const
Public Members
-
Impl_ _impl_
Public Static Functions
-
static inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Descriptor *descriptor()
-
static inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Descriptor *GetDescriptor()
-
static inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Reflection *GetReflection()
-
static inline const MultiFragmentPortInfo &default_instance()
-
static inline const MultiFragmentPortInfo *internal_default_instance()
Public Static Attributes
-
static constexpr int kIndexInFileMessages = 2
-
static const ClassData _class_data_ = {::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message::CopyWithSourceCheck, MultiFragmentPortInfo::MergeImpl}
Protected Functions
-
explicit MultiFragmentPortInfo(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena *arena, bool is_message_owned = false)
Friends
- friend class ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::AnyMetadata
- friend class ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena::InternalHelper
- friend struct ::TableStruct_multi_5ffragment_5fport_5finfo_2eproto
-
inline friend void swap(MultiFragmentPortInfo &a, MultiFragmentPortInfo &b)
-
class _Internal
- enum [anonymous]