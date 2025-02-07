Class MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo
Defined in File multi_fragment_port_info.pb.h
Base Type
public PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message
-
class MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo : public PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message
-
Public Types
-
enum [anonymous]
Values:
-
enumerator kOperatorsInfoFieldNumber
-
enumerator kFragmentNameFieldNumber
Public Functions
-
inline MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo()
-
~MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo() override
-
explicit PROTOBUF_CONSTEXPR MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ConstantInitialized)
-
MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo(const MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo &from)
-
inline MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo(MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo &&from) noexcept
-
inline MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo &operator=(const MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo &from)
-
inline MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo &operator=(MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo &&from) noexcept
-
inline void Swap(MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo *other)
-
inline void UnsafeArenaSwap(MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo *other)
-
inline MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo *New(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena *arena = nullptr) const final
-
void CopyFrom(const MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo &from)
-
inline void MergeFrom(const MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo &from)
- PROTOBUF_ATTRIBUTE_REINITIALIZES void Clear () final
-
bool IsInitialized() const final
-
size_t ByteSizeLong() const final
-
const char *_InternalParse(const char *ptr, ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ParseContext *ctx) final
-
uint8_t *_InternalSerialize(uint8_t *target, ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::io::EpsCopyOutputStream *stream) const final
-
inline int GetCachedSize() const final
-
const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message::ClassData *GetClassData() const final
-
::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Metadata GetMetadata() const final
-
inline int operators_info_size() const
-
inline void clear_operators_info()
-
inline ::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo *mutable_operators_info(int index)
-
inline ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::RepeatedPtrField<::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo> *mutable_operators_info()
-
inline const ::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo &operators_info(int index) const
-
inline ::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo *add_operators_info()
-
inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::RepeatedPtrField<::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo> &operators_info() const
-
inline bool has_fragment_name() const
-
inline void clear_fragment_name()
-
inline const std::string &fragment_name() const
-
template<typename ArgT0 = const std::string&, typename ...ArgT>
void set_fragment_name(ArgT0 &&arg0, ArgT... args)
-
inline std::string *mutable_fragment_name()
- inline PROTOBUF_NODISCARD std::string * release_fragment_name ()
-
inline void set_allocated_fragment_name(std::string *fragment_name)
Public Members
-
Impl_ _impl_
Public Static Functions
-
static inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Descriptor *descriptor()
-
static inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Descriptor *GetDescriptor()
-
static inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Reflection *GetReflection()
-
static inline const MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo &default_instance()
-
static inline const MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo *internal_default_instance()
Public Static Attributes
-
static constexpr int kIndexInFileMessages = 1
-
static const ClassData _class_data_ = {::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message::CopyWithSourceCheck, MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo::MergeImpl}
Protected Functions
-
explicit MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena *arena, bool is_message_owned = false)
Friends
- friend class ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::AnyMetadata
- friend class ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena::InternalHelper
- friend struct ::TableStruct_multi_5ffragment_5fport_5finfo_2eproto
-
inline friend void swap(MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo &a, MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo &b)
-
class _Internal
-
Public Types
-
using HasBits = decltype(std::declval<MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo>()._impl_._has_bits_)
Public Static Functions
-
static inline void set_has_fragment_name(HasBits *has_bits)
- enum [anonymous]