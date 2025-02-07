NVIDIA Holoscan SDK ltsb-2.0
Class MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo

Nested Relationships

Nested Types

Inheritance Relationships

Base Type

  • public PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message

Class Documentation

class MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo : public PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message

Public Types

enum [anonymous]

Values:

enumerator kOperatorsInfoFieldNumber
enumerator kFragmentNameFieldNumber

Public Functions

inline MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo()
~MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo() override
explicit PROTOBUF_CONSTEXPR MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ConstantInitialized)
MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo(const MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo &from)
inline MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo(MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo &&from) noexcept
inline MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo &operator=(const MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo &from)
inline MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo &operator=(MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo &&from) noexcept
inline void Swap(MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo *other)
inline void UnsafeArenaSwap(MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo *other)
inline MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo *New(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena *arena = nullptr) const final
void CopyFrom(const MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo &from)
inline void MergeFrom(const MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo &from)
PROTOBUF_ATTRIBUTE_REINITIALIZES void Clear () final
bool IsInitialized() const final
size_t ByteSizeLong() const final
const char *_InternalParse(const char *ptr, ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ParseContext *ctx) final
uint8_t *_InternalSerialize(uint8_t *target, ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::io::EpsCopyOutputStream *stream) const final
inline int GetCachedSize() const final
const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message::ClassData *GetClassData() const final
::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Metadata GetMetadata() const final
inline int operators_info_size() const
inline void clear_operators_info()
inline ::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo *mutable_operators_info(int index)
inline ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::RepeatedPtrField<::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo> *mutable_operators_info()
inline const ::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo &operators_info(int index) const
inline ::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo *add_operators_info()
inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::RepeatedPtrField<::holoscan::service::MultiFragmentPortInfo_OperatorPortInfo> &operators_info() const
inline bool has_fragment_name() const
inline void clear_fragment_name()
inline const std::string &fragment_name() const
template<typename ArgT0 = const std::string&, typename ...ArgT>
void set_fragment_name(ArgT0 &&arg0, ArgT... args)
inline std::string *mutable_fragment_name()
inline PROTOBUF_NODISCARD std::string * release_fragment_name ()
inline void set_allocated_fragment_name(std::string *fragment_name)
template<typename ArgT0, typename... ArgT> inline PROTOBUF_ALWAYS_INLINE void set_fragment_name (ArgT0 &&arg0, ArgT... args)

Public Members

Impl_ _impl_

Public Static Functions

static inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Descriptor *descriptor()
static inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Descriptor *GetDescriptor()
static inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Reflection *GetReflection()
static inline const MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo &default_instance()
static inline const MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo *internal_default_instance()

Public Static Attributes

static constexpr int kIndexInFileMessages = 1
static const ClassData _class_data_ = {::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message::CopyWithSourceCheck, MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo::MergeImpl}

Protected Functions

explicit MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena *arena, bool is_message_owned = false)

Friends

friend class ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::AnyMetadata
friend class ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena::InternalHelper
friend struct ::TableStruct_multi_5ffragment_5fport_5finfo_2eproto
inline friend void swap(MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo &a, MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo &b)

class _Internal

Public Types

using HasBits = decltype(std::declval<MultiFragmentPortInfo_FragmentPortInfo>()._impl_._has_bits_)

Public Static Functions

static inline void set_has_fragment_name(HasBits *has_bits)
