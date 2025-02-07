Class TerminateWorkerRequest
Defined in File app_worker.pb.h
Base Type
public PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message
-
class TerminateWorkerRequest : public PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message
-
Public Types
-
enum [anonymous]
Values:
-
enumerator kCodeFieldNumber
Public Functions
-
inline TerminateWorkerRequest()
-
~TerminateWorkerRequest() override
-
explicit PROTOBUF_CONSTEXPR TerminateWorkerRequest(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ConstantInitialized)
-
TerminateWorkerRequest(const TerminateWorkerRequest &from)
-
inline TerminateWorkerRequest(TerminateWorkerRequest &&from) noexcept
-
inline TerminateWorkerRequest &operator=(const TerminateWorkerRequest &from)
-
inline TerminateWorkerRequest &operator=(TerminateWorkerRequest &&from) noexcept
-
inline void Swap(TerminateWorkerRequest *other)
-
inline void UnsafeArenaSwap(TerminateWorkerRequest *other)
-
inline TerminateWorkerRequest *New(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena *arena = nullptr) const final
-
void CopyFrom(const TerminateWorkerRequest &from)
-
inline void MergeFrom(const TerminateWorkerRequest &from)
- PROTOBUF_ATTRIBUTE_REINITIALIZES void Clear () final
-
bool IsInitialized() const final
-
size_t ByteSizeLong() const final
-
const char *_InternalParse(const char *ptr, ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ParseContext *ctx) final
-
uint8_t *_InternalSerialize(uint8_t *target, ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::io::EpsCopyOutputStream *stream) const final
-
inline int GetCachedSize() const final
-
const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message::ClassData *GetClassData() const final
-
::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Metadata GetMetadata() const final
-
inline void clear_code()
-
inline ::holoscan::service::ErrorCode code() const
-
inline void set_code(::holoscan::service::ErrorCode value)
Public Members
-
Impl_ _impl_
Public Static Functions
-
static inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Descriptor *descriptor()
-
static inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Descriptor *GetDescriptor()
-
static inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Reflection *GetReflection()
-
static inline const TerminateWorkerRequest &default_instance()
-
static inline const TerminateWorkerRequest *internal_default_instance()
Public Static Attributes
-
static constexpr int kIndexInFileMessages = 8
-
static const ClassData _class_data_ = {::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message::CopyWithSourceCheck, TerminateWorkerRequest::MergeImpl}
Protected Functions
-
explicit TerminateWorkerRequest(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena *arena, bool is_message_owned = false)
Friends
- friend class ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::AnyMetadata
- friend class ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena::InternalHelper
- friend struct ::TableStruct_app_5fworker_2eproto
-
inline friend void swap(TerminateWorkerRequest &a, TerminateWorkerRequest &b)
-
class _Internal
- enum [anonymous]