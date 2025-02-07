Class WorkerExecutionFinishedRequest
Defined in File app_driver.pb.h
Base Type
public PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message
-
class WorkerExecutionFinishedRequest : public PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message
-
Public Types
-
enum [anonymous]
Values:
-
enumerator kWorkerIpFieldNumber
-
enumerator kWorkerPortFieldNumber
-
enumerator kStatusFieldNumber
- enumerator kWorkerIpFieldNumber
Public Functions
-
inline WorkerExecutionFinishedRequest()
-
~WorkerExecutionFinishedRequest() override
-
explicit PROTOBUF_CONSTEXPR WorkerExecutionFinishedRequest(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ConstantInitialized)
-
WorkerExecutionFinishedRequest(const WorkerExecutionFinishedRequest &from)
-
inline WorkerExecutionFinishedRequest(WorkerExecutionFinishedRequest &&from) noexcept
-
inline WorkerExecutionFinishedRequest &operator=(const WorkerExecutionFinishedRequest &from)
-
inline WorkerExecutionFinishedRequest &operator=(WorkerExecutionFinishedRequest &&from) noexcept
-
inline void Swap(WorkerExecutionFinishedRequest *other)
-
inline void UnsafeArenaSwap(WorkerExecutionFinishedRequest *other)
-
inline WorkerExecutionFinishedRequest *New(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena *arena = nullptr) const final
-
void CopyFrom(const WorkerExecutionFinishedRequest &from)
-
inline void MergeFrom(const WorkerExecutionFinishedRequest &from)
- PROTOBUF_ATTRIBUTE_REINITIALIZES void Clear () final
-
bool IsInitialized() const final
-
size_t ByteSizeLong() const final
-
const char *_InternalParse(const char *ptr, ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ParseContext *ctx) final
-
uint8_t *_InternalSerialize(uint8_t *target, ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::io::EpsCopyOutputStream *stream) const final
-
inline int GetCachedSize() const final
-
const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message::ClassData *GetClassData() const final
-
::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Metadata GetMetadata() const final
-
inline void clear_worker_ip()
-
inline const std::string &worker_ip() const
-
template<typename ArgT0 = const std::string&, typename ...ArgT>
void set_worker_ip(ArgT0 &&arg0, ArgT... args)
-
inline std::string *mutable_worker_ip()
- inline PROTOBUF_NODISCARD std::string * release_worker_ip ()
-
inline void set_allocated_worker_ip(std::string *worker_ip)
-
inline void clear_worker_port()
-
inline const std::string &worker_port() const
-
template<typename ArgT0 = const std::string&, typename ...ArgT>
void set_worker_port(ArgT0 &&arg0, ArgT... args)
-
inline std::string *mutable_worker_port()
- inline PROTOBUF_NODISCARD std::string * release_worker_port ()
-
inline void set_allocated_worker_port(std::string *worker_port)
-
inline bool has_status() const
-
void clear_status()
-
inline const ::holoscan::service::Result &status() const
-
inline PROTOBUF_NODISCARD::holoscan::service::Result *release_status()
-
inline ::holoscan::service::Result *mutable_status()
-
inline void set_allocated_status(::holoscan::service::Result *status)
-
inline void unsafe_arena_set_allocated_status(::holoscan::service::Result *status)
-
inline ::holoscan::service::Result *unsafe_arena_release_status()
- template<typename ArgT0, typename... ArgT> inline PROTOBUF_ALWAYS_INLINE void set_worker_ip (ArgT0 &&arg0, ArgT... args)
- template<typename ArgT0, typename... ArgT> inline PROTOBUF_ALWAYS_INLINE void set_worker_port (ArgT0 &&arg0, ArgT... args)
Public Members
-
Impl_ _impl_
Public Static Functions
-
static inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Descriptor *descriptor()
-
static inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Descriptor *GetDescriptor()
-
static inline const ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Reflection *GetReflection()
-
static inline const WorkerExecutionFinishedRequest &default_instance()
-
static inline const WorkerExecutionFinishedRequest *internal_default_instance()
Public Static Attributes
-
static constexpr int kIndexInFileMessages = 2
-
static const ClassData _class_data_ = {::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Message::CopyWithSourceCheck, WorkerExecutionFinishedRequest::MergeImpl}
Protected Functions
-
explicit WorkerExecutionFinishedRequest(::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena *arena, bool is_message_owned = false)
Friends
- friend class ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::AnyMetadata
- friend class ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::Arena::InternalHelper
- friend struct ::TableStruct_app_5fdriver_2eproto
-
inline friend void swap(WorkerExecutionFinishedRequest &a, WorkerExecutionFinishedRequest &b)
-
class _Internal
-
Public Static Functions
-
static const ::holoscan::service::Result &status(const WorkerExecutionFinishedRequest *msg)
- static const ::holoscan::service::Result &status(const WorkerExecutionFinishedRequest *msg)
- enum [anonymous]