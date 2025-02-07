Struct ConnectorArg::Impl_

NVIDIA Holoscan SDK ltsb-2.0
Nested Relationships

This struct is a nested type of Class ConnectorArg.

Nested Types

Struct Documentation

struct Impl_

Public Members

::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ArenaStringPtr key_
union holoscan::service::ConnectorArg::Impl_::ValueUnion value_
mutable ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::CachedSize _cached_size_
uint32_t _oneof_case_[1]

union ValueUnion

Public Functions

inline constexpr ValueUnion()

Public Members

::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ConstantInitialized _constinit_
::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ArenaStringPtr str_value_
int32_t int_value_
uint32_t uint_value_
double double_value_
