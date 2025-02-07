Struct ConnectorArg::Impl_
Defined in File connection_item.pb.h
This struct is a nested type of Class ConnectorArg.
Nested Types
-
struct Impl_
-
Public Members
-
::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ArenaStringPtr key_
-
union holoscan::service::ConnectorArg::Impl_::ValueUnion value_
-
mutable ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::CachedSize _cached_size_
-
uint32_t _oneof_case_[1]
-
union ValueUnion
-
Public Functions
-
inline constexpr ValueUnion()
Public Members
-
::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ConstantInitialized _constinit_
-
::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ArenaStringPtr str_value_
-
int32_t int_value_
-
uint32_t uint_value_
-
double double_value_
- inline constexpr ValueUnion()
- ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ArenaStringPtr key_