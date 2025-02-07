Struct FragmentAllocationRequest::Impl_
Defined in File app_driver.pb.h
This struct is a nested type of Class FragmentAllocationRequest.
struct Impl_
Public Members
::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::RepeatedPtrField<std::string> fragment_names_
::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ArenaStringPtr worker_ip_
::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ArenaStringPtr worker_port_
::holoscan::service::AvailableSystemResource *available_system_resource_
mutable ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::CachedSize _cached_size_
