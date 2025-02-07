NVIDIA Holoscan SDK ltsb-2.0
Struct FragmentAllocationRequest::Impl_

Nested Relationships

This struct is a nested type of Class FragmentAllocationRequest.

Struct Documentation

struct Impl_

Public Members

::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::RepeatedPtrField<std::string> fragment_names_
::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ArenaStringPtr worker_ip_
::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::ArenaStringPtr worker_port_
::holoscan::service::AvailableSystemResource *available_system_resource_
mutable ::PROTOBUF_NAMESPACE_ID::internal::CachedSize _cached_size_
